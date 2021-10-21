Глава МВД ФРГ: ключ к разрешению миграционного кризиса находится в Москве

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер предложил Польше помощь в решении миграционного кризиса, сообщает Das Erste: в частности, политик заявил о возможности создания совместных патрулей на немецко-польской границе. Кроме того, Зеехофер обвинил в текущем кризисе Белоруссию, отметив, что Минск «как минимум поддерживает» доставку мигрантов в страны ЕС, а также подчеркнул, что ключ к разрешению кризиса находится в России.

Германия намерена теснее сотрудничать с Польшей в вопросе разрешения проблемы с нелегальной миграцией, сообщает Das Erste. По словам главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, Берлин поддержит Варшаву в «сдерживании нелегальной миграции». Зеехофер предложил своему польскому коллеге Мариушу Каминьскому создать совместные патрули, которые будут следить за немецко-польской границей.

При этом Зеехофер отметил, что перекрытие границы с Польшей не планируется. Министр отметил, что Варшава уже предприняла жёсткие меры для пресечения притока мигрантов. Зеехофер также анонсировал возможные дополнительные шаги по решению проблемы с мигрантами: в частности, обсуждаются новые санкции против Белоруссии, а также предотвращение полётов авиакомпаний, доставляющих беженцев на белорусскую территорию.

Как подчеркнул Зеехофер, в правительстве ФРГ придерживаются мнения, что «ключ к решению проблемы находится в Москве». Россия является близким союзником Белоруссии, отмечает Das Erste.

Зеехофер обвинил в текущем кризисе на границе Белоруссию, заявив, что Минск «организует или же как минимум поддерживает процесс переброса мигрантов». Политик отметил, что это является методом «гибридной угрозы, в котором мигранты применяются в качестве политического оружия».

Глава МВД Германии также заявил, что не стал бы сравнивать текущий миграционный кризис с кризисом 2015 года ввиду несравнимых масштабов: тогда на территорию ФРГ прибывали сотни тысяч мигрантов.