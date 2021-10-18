Замглавы МИД Польши: Лукашенко сталкивает лбами европейцев с помощью гибридных атак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко специально отправляет мигрантов к польской границе, чтобы испытать стойкость и сплочённость Евросоюза, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. И делает он это «с одобрения России». С помощью этих «гибридных атак» Минск пытается отомстить Брюсселю за санкции и столкнуть лбами всех европейцев, считает дипломат.

Ситуация на белорусско-польской границе остаётся напряжённой, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. По его словам, каждый день поступает информация о новых самолётах с мигрантами с Ближнего Востока, из Центральной Азии или Африки, которые прибывают в Минск. Беженцы останавливаются в гостиницах, а потом их отвозят к польской границе, утверждает дипломат.

Всё это «гибридные атаки» Белоруссии против Польши и всего Евросоюза, которые осуществляются «с одобрения России», считает он: «Мы надеемся, что благодаря международному давлению на Лукашенко и Кремль, который поддерживает Лукашенко, получится остановить гибридные действия белорусского правительства. Речь идёт об организованной спецслужбами операции, которую поддерживает государство. Это де-факто гибридная атака на Польшу и весь ЕС».

К тому же, как утверждает Пшидач, на белорусско-польской границе участились и другие виды провокаций: «Мы слышим выстрелы, видим, как через границу перебрасываются какие-то вещи, находим предметы, похожие на взрывные устройства. Это может вылиться в конфликт, который будет иметь серьёзные последствия для ситуации на границе и безопасности в регионе». При этом замглавы польского МИД утверждает, что Минск не заинтересован в урегулировании кризиса. По его словам, белорусское правительство целенаправленно дестабилизирует ситуацию, в связи с чем любые переговоры идут очень тяжело. И в особенности по той причине, что решения принимает единолично президент страны Александр Лукашенко, «которого наверняка подталкивает российское правительство», отмечает Пшидач.

Таким образом он мстит Евросоюзу за санкции, объясняет дипломат. При этом большую часть мигрантов Лукашенко отправляет в Германию. Беженцы постоянно спрашивают: «Как добраться до Берлина? Как до Мюнхена?» «Это их главные цели, — объясняет замминистра. — Так что Польша, защищая свою границу с Белоруссией, обеспечивает и безопасность других государств Европейского союза. У этого кризиса не только гуманитарный масштаб, он касается и вопроса безопасности. Белоруссия и Россия испытывают стойкость и сплочённость Европейского союза. Получится ли у них нас разделить? Получится ли у них изолировать некоторые из государств внутри ЕС? Это угроза нашей безопасности, и здесь нам нужно действовать сообща. Мы должны объяснить людям по всей Европе, в Голландии, Франции, Германии или Испании, что речь идёт о гибридных атаках Лукашенко, который пытается столкнуть всех европейцев лбами с помощью эмоционального обмана».

Пшидач считает, что другие государства ЕС и Брюссель должны активнее помогать Варшаве в решении этой проблемы. В частности, договариваться с властями стран на Ближнем Востоке, чтобы останавливали мигрантов и не давали Лукашенко использовать их в своих целях. Если же Минск не изменит свою политику, ЕС стоит как можно быстрее подготовить новый пакет санкций, который коснётся тех, кто ответствен за контрабанду беженцев, советует дипломат. При этом помощь в обеспечении контроля за границей Варшаве не нужна, отметил он. По его словам, 98% попыток пересечь границу успешно пресекаются: «Но нам нужна дипломатическая и политическая поддержка для того, чтобы оказывать давление на Минск». «Если мы все в ЕС выступим единым фронтом и проявим солидарность, то с определённого момента миграционная ситуация превратится в проблему для самого Лукашенко. Мы знаем, что из-за того количества мигрантов, которые остались в Белоруссии, в белорусском государстве растёт нервозность».

В интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten Пшидач также прокомментировал слухи о том, что Польша собирается выйти из Евросоюза после правового конфликта с Брюсселем. По его словам, никакого полексита не существует, это «абсолютно искусственная проблема», выдуманная частью польской оппозиции для того, чтобы расколоть общество: «Большинство поляков за то, чтобы остаться в ЕС. В ближайшее время в этом отношении ничего не изменится». Однако он подчеркнул, что временами институты ЕС превышают свои полномочия, принимая решения, противоречащие национальным конституциям.