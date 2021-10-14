FAZ: Польша построит барьер на границе с Белоруссией

Законопроект о возведении барьера на границе между Польшей и Белоруссией поступил в польский парламент, сообщает Frankfurter Allgemeine. Варшава намерена потратить на него €110 млн. Отмечается, что это будет нечто среднее между забором и стеной. Цель барьера — остановить поток мигрантов со стороны Белоруссии.

Правительство Польши планирует постройку долгосрочного барьера на границе с Белоруссией, сообщает Frankfurter Allgemeine. Соответствующий законопроект поступил в парламент страны в минувший вторник.

По словам одного из представителей правительства, барьер будет представлять из себя нечто среднее между «забором и стеной»: кроме того, его оснастят камерами слежения. Согласно данным СМИ, правительство Польши выделит на строительство примерно €110 млн.

Как пишет издание, основной задачей барьера будет предотвращение миграционного потока с белорусской территории. Frankfurter Allgemeine напоминает, что начиная с этого лета прибывающие в Белоруссию мигранты с Ближнего Востока и из Северной Африки устремляются в Латвию, Литву и Польшу. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз угрожал прекратить останавливать поток наркотиков и мигрантов в ЕС.

По словам министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, с начала августа было зафиксировано 16 тыс. попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы. 14 500 из них были предотвращены, 1471 человек задержан.

По мнению Каминьского, в притоке мигрантов виноват дуэт Лукашенко и Владимира Путина, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам главы польского МВД, белорусские пограничники сначала приводят мигрантов к границе, а затем уничтожают заборы или дают мигрантам проводников. «Они используют дроны для того, чтобы определить, где сейчас находятся наши пограничники», — приводит издание слова Каминьского.