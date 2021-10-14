FAZ: Польша построит барьер на границе с Белоруссией

Законопроект о возведении барьера на границе между Польшей и Белоруссией поступил в польский парламент, сообщает Frankfurter Allgemeine. Варшава намерена потратить на него €110 млн. Отмечается, что это будет нечто среднее между забором и стеной. Цель барьера — остановить поток мигрантов со стороны Белоруссии.
Правительство Польши планирует постройку долгосрочного барьера на границе с Белоруссией, сообщает Frankfurter Allgemeine. Соответствующий законопроект поступил в парламент страны в минувший вторник.
По словам одного из представителей правительства, барьер будет представлять из себя нечто среднее между «забором и стеной»: кроме того, его оснастят камерами слежения. Согласно данным СМИ, правительство Польши выделит на строительство примерно €110 млн.
Как пишет издание, основной задачей барьера будет предотвращение миграционного потока с белорусской территории. Frankfurter Allgemeine напоминает, что начиная с этого лета прибывающие в Белоруссию мигранты с Ближнего Востока и из Северной Африки устремляются в Латвию, Литву и Польшу. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз угрожал прекратить останавливать поток наркотиков и мигрантов в ЕС.
По словам министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, с начала августа было зафиксировано 16 тыс. попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы. 14 500 из них были предотвращены, 1471 человек задержан.
По мнению Каминьского, в притоке мигрантов виноват дуэт Лукашенко и Владимира Путина, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам главы польского МВД, белорусские пограничники сначала приводят мигрантов к границе, а затем уничтожают заборы или дают мигрантам проводников. «Они используют дроны для того, чтобы определить, где сейчас находятся наши пограничники», — приводит издание слова Каминьского.
Центробанк зафиксировал новый тип финансовых пирамид в России в форме «онлайн инвестиционных игр». Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
После открытого письма президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в защиту врача из Калининграда Элины Сушкевич глава СК России Александр Бастрыкин потребовал обосновать заключение её под стражу.
Депутат сейма Латвии, вице-президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс заявил, что межпарламентское сотрудничество стран Бенилюкса и Балтии в вопросе борьбы с распространением дезинформации необходимо усилить. В частности, в этом контексте политик упомянул Россию, которая якобы оказывает влияние на государства Прибалтики. RT ознакомился с фрагментами выступления Вуцанса.
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от транспортного налога принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще раза в полгода.
Панамский канал, соединяющий Тихий и Атлантический океаны, завершил 2021 финансовый год с рекордным результатом транспортировки грузов — 516,7 млн тонн, что на 10% превышает показатели допандемийного 2019 года.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» заявил, что смертность от коронавируса в стране в ноябре может достигать 1 тыс. человек в сутки.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина заключила договор на достаточное количество вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить бустерную дозу всем желающим.
Россияне Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов из-за задержки с прилётом в Канаду проведут отдельную тренировку перед стартом второго этапа Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере.
Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что союзникам Соединённых Штатов необходимо снять ограничения на поставки Украине систем поражающего действия.