Польский эксперт: ЕС надо сообща искать лекарство от гуманитарного кризиса на границе Польши

Польша, Литва и Латвия отнюдь не главная цель мигрантов, кочующих на польско-белорусской границе. Их интересует прежде всего Германия — именно поэтому немецкой дипломатии пора присоединиться к переговорам со странами Ближнего Востока, уверен польский эксперт Войцех Кононьчук. В беседе с TVP Info он обращает внимание на то, что, несмотря на ухудшающуюся погоду, Минск не намерен отступать: он хочет вызвать масштабный гуманитарный кризис, чтобы с ним вели переговоры.

Который день подряд Польская пограничная служба сообщает о 500 попытках незаконного пересечения границы и задержании организаторов этого переброса. «Остановить этот процесс сложно, но, по крайней мере, можно его затормозить», — сказал в беседе с порталом TVP Info замдиректора Центра восточных исследований Войцех Кононьчук.

Пока это удалось лишь частично — с августа в Белоруссию перестали летать самолёты из Ирака, ранее у Минска было авиасообщение с четырьмя иракскими городами. Благодаря усилиям литовской и европейской дипломатии этого удалось добиться. «Однако мы не имеем возможности влиять на такие режимы, как сирийский. Тем не менее, наверное, стоит разговорить и с другими странами, в том числе с Йеменом. Менее двух недель назад заместитель замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский провёл польско-йеменские политические консультации», — напомнил он.

В беседе он призвал к переговорам с турками, однако из самого Стамбула в Минск летают четыре рейса в день, что усложняет ситуацию. Стамбул, наряду с Москвой, выступает одним из основных транзитных аэропортов для белорусов на пути в ЕС. Кононьчук также предложил нанести удар по трансферам. Для операций компании Belaviа со странами Ближнего Востока необходимы денежные переводы, которые обычно проходят через западную банковскую систему. «Если есть возможность заблокировать их платежи, то, безусловно, это будет большим препятствием», — добавил он.

По его мнению, во внимание следует также принять возможность введения санкций, ведь Польша и Литва охраняют не только свои границы, но и восточную границу всего ЕС. «Нелегальные иммигранты движутся в направлении западных стран, поэтому Брюссель должен дать чёткий сигнал о том, что он не исключает введения санкций», — отметил он. Это должны быть реальные экономические санкции, которые значительно увеличили бы затраты на злодеяния Александра Лукашенко. «Мы видим, что Минск хочет лишь усугубить непростую ситуацию на границе с Польшей, несмотря на ухудшающуюся погоду. Всё указывает на то, что он намерен вызвать такой масштабный гуманитарный кризис, чтобы нам с ним пришлось вести переговоры», — рассказал эксперт. «Я считаю, что с этим режимом не представляется возможным разговаривать», — добавил он.

Эксперты уверены, что на поддержку массовой миграции Белоруссия получила согласие России, а тем временем Москва и Берлин увлечены общими интересами, самым лучшим примером которых выступает «Северный поток — 2». «У нас имеется много предпосылок, которые указывают на то, что именно Россия участвует в этой практике, а некоторые действия проводятся в рамках российско-белорусского сотрудничества», — признал Войцех Кононьчук. При этом он отметил, что хотя прямых доказательств этого нет, но для людей, которые занимаются регионом, это очевидно. «Лица, принимающие решения на Западе, должны принимать во внимание то, что Кремль спонсирует белорусский режим и выступает гарантом его существования. Но, к сожалению, введение экономических санкций в отношении России сегодня кажется чрезвычайно сложным», — добавил он.

В беседе он рассказал, что миграционный кризис непосредственно касается Германии, потому что иммигранты в основном едут в Берлин. Польша, Литва и Латвия вовсе их не привлекают. Немецкая пресса уже начала всё чаще поднимать этот вопрос и призывать к его срочному разрешению. «Я считаю, что немецкая дипломатия должна присоединиться к переговорам со странами Ближнего Востока. У них настолько сильная позиция, что им также следует искать панацею от массовых рейсов в Минск и привлекать к этому диалогу представителей Европейской комиссии», — резюмировал он.