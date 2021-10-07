Der Spiegel: Польша укрепляет военный контингент на границе на фоне миграционного конфликта с Белоруссией

Польша пошлёт к польско-белорусской границе 3 тысячи дополнительных военных, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на заявление главы Минобороны Польши Мариуша Блащака. Издание напоминает, что через Белоруссию на территорию Польши проникает множество мигрантов с Ближнего Востоке: в ЕС подозревают, что Минск намеренно свозит к себе мигрантов, переправляя их затем к своим западным границам.

Польша переходит к более жёстким мерам в рамках миграционного конфликта с Белоруссией, сквозь территорию которой на польскую границу проникают мигранты из Афганистана, Сирии, Ирака и других кризисных стран, пишет Der Spiegel. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак объявил об увеличении пограничного контингента польской армии на 3 тысячи военных.

«Укрепление границы с Белоруссией сейчас является нашей важнейшей задачей. В последующие дни боевые вертолёты будут совершать патрульные полёты вдоль польско-белорусской границы», — написал Блащак у себя в Twitter.

Der Spiegel напоминает, что ещё в минувший четверг парламент Польши продлил действие режима чрезвычайной ситуации на польско-белорусской границе до конца ноября. В минувший вторник польские пограничники задержали 13 мигрантов.

В ЕС считают, что за притоком мигрантов стоит Александр Лукашенко, пытающийся отомстить Брюсселю за введённые против Минска санкции. Предполагается, что белорусские военные намеренно свозят в страну мигрантов, а затем проводят их до границ с Польшей, Латвией и Литвой. В ответ белорусские власти обвиняют страны Запада в том, что те дестабилизировали Ближний Восток, из-за чего местное население стремится эмигрировать.

Как отмечает издание, мигранты добираются и до территории ФРГ. В августе на немецко-польской границе было зарегистрировано 400 беженцев, в сентябре — уже в шесть раз больше. Министр внутренних дел земли Бранденбург Михаэль Штубген выступил с резкой критикой Лукашенко. По словам Штубгена, действия Минска являются «подлыми и бесчеловечными».