Польша намерена оставаться членом ЕС, однако не ценой своего суверенитета, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак. В интервью Polskie Radio он отметил, что в его защите Польша рассчитывает как на поддержку НАТО, так и на свои силы. Особенно в укреплении армии помогла закупка военной техники и вооружений в США, в частности танков Abrams, которые будут размещены на востоке страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил своё участие в демографическом саммите в Будапеште якобы из-за присутствия там премьер-министра Чехии Андрея Бабича. Министр национальной обороны Мариуш Блащак официально не подтверждает информацию о причинах отсутствия главы польского правительства на саммите, однако рассказывает про прессинг со стороны ЕС закрыть польскую шахту и электростанцию в городе Туров и личную причастность к делу Бабича.

«Польское правительство применяет все средства, чтобы защитить шахту, потому что она важна для обеспечения энергетической безопасности нашей страны», — рассказал он эфире Polskie Radio.«Туров расположен на границе трёх стран: Германии, Чехии и Польши. На территории Чехии есть шахты, где используются идентичные методы добычи бурого угля, а также в Германии, но ЕС не взлюбил только шахту и электростанцию ​​в Турове», — пояснил министр.

По его мнению, в решении суда Европейского союза о закрытии шахты прослеживается превышение полномочий, потому что вердикт был вынесен только одним судьёй. Он уверяет, что польское правительство будет решительно и последовательным образом защищать будущее шахты. Более того, он уверен, что заинтересованные стороны используют суд Европейского союза в бизнес-целях. «Конечно, мы имеем дело с конкуренцией внутри ЕС и климатической религией. Есть те, кто считает, что солнечная энергия и ветряные мельницы станут решением, но в нашей климатической зоне это невозможно. Они могут только быть своего рода дополнением. В Польше имеются угольные месторождения, и здесь мы подвергаемся давлению конкуренции, суть которой состоит в том, чтобы мы стали покупателями энергии, а не её производителями. Именно так видят Польшу наши соперники», — подчеркнул он.

Министр заверяет, что вопреки голосам за полэксит Польша хочет оставаться членом ЕС, однако не ценой своего суверенитета. Польские власти не намерены быть поставщиком дешёвой рабочей силы и рынком сбыта, как это имело место во времена предыдущего правительства до 2015 года.

«Польша развивается, и это не нравится некоторым нашим партнёрам, но мы не обижаемся, мы действуем решительно и последовательно. Мы преследуем и будем впредь преследовать польские интересы на европейской арене», — предупредил он. «Мы добиваемся в ЕС должной позиции, а они пробуют нас скатить на рельсы полэксита. Так говорит оппозиция, потому что она хочет дорваться до власти через заграницу. Это элемент атаки на Польшу», — добавил он.

Мариуш Блащак рассказал, что решение касательно продления ЧП на польско-белорусской границе ещё не принято, указав при этом на рост миграционного давления. Он добавил, что благодаря введённому ЧП была обеспечена безопасность пограничников и солдат, на которых нападали приезжавшие представители оппозиции. Также был выстроен временный забор длиной 85 км и высотой 2,5 м. 2500 солдат готовы дать отпор гибридным атакам и оказать необходимую поддержку населению. Более того, у Польши большой потенциал, и она помогает другим, например Литве, которая подверглась такой же атаке.

Министр вспомнил, как несколько лет назад люди жаловались на то, что учения «Запад» проводились прямо на полигонах вблизи полькой границы, около Бреста, и жители были обеспокоены тем, что с польской стороны не было никого. «Господа, солдаты Войска польского уже есть. В Белой Подляске уже расположена база сухопутных войск на территории бывшего военного аэропорта. Следовательно, солдаты Войска польского на месте, они регулярно проводили и проводят учения в восточной части нашей страны», — заверил он.

Мариуш Блащак сказал, что находится в постоянном контакте с высокопоставленными лицами НАТО и генеральным секретарём Йенсом Столтенбергом. «Однако не нужно питать иллюзий. Никто, кроме Войска польского, не будет защищать нашу родину. НАТО, конечно, важен, в этом плане мы рассчитываем на поддержку. <…> Но за защиту нашей Родины ответственно Войско польское», — отметил он.

В интервью он также рассказал, что на восточной границе страны есть современная техника и армия, численность которой возрастает. Также Польша сама производит много вооружения. Он напомнил, что в 2018 году страна купила системы Patriot, в 2019-м — реактивные системы HIMARS, а в 2020-м — современные самолёты F-35. В этом году дело дошло до закупки американских танков Abrams. «250 современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны», — подчеркнул он.

При этом, по мнению Блащака, слова Александра Лукашенко о том, что Белосток — это белорусский город, нельзя оставлять висящими в воздухе, потому что это попытка оказания давления на Польшу. Он также напомнил, что 17 сентября режим Александра Лукашенко объявил государственным праздником, а это ведь день, когда в 1939 году СССР воткнул нож в спину Польше.

Министр призывает всех к осознанному подходу, тщательному изучению и анализу истории. По его мнению, необходимо создавать иммунитет и не пренебрегать угрозами. Блащак уверил, что власти создают основы для того, чтобы Польша была безопасной, а в дезинформацию верят лишь те, кто не желает Польше добра.