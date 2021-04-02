Минобороны Польши: нас заверили, что военное сотрудничество при новой администрации США будет только нарастать

Новый глава Пентагона Ллойд Остин намерен и далее укреплять военное сотрудничество с Польшей и способствовать расширенному присутствию американских войск на польской территории, об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. В беседе с Polskie Radio минообороны страны обратил внимание на то, что благодаря процессу вакцинации Варшава будет в состоянии в оперативном режиме принять до 20 тысяч американских солдат.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Соединённые Штаты продолжат отношения в военном плане с Польшей. В беседе с Polskie Radio он сообщил, что обсудил этот вопрос с новым главой Пентагона Ллойдом Остином. По его словам минобороны США заверил его в том, что он будет и далее укреплять американское военное присутствие в Польше. «Мы все сражаемся с эпидемией. Нам предстоит пройти через это непростое время. Мы активны: сейчас идёт процесс вакцинации», — подчеркнул Блащак. По его мнению именно благодаря вакцинации Польша будет в состоянии в оперативном режиме принять до 20 тысяч американских солдат.



«Это задача, которая была определена ​​в рамках подписанного 15 августа прошлого года соглашения об укреплении присутствия американских солдат», — подчеркнул глава Минобороны Польши.

По мнению Блащака о тесных польско-американских отношениях свидетельствуют, среди прочего, закупки ракетного комплекса «Патриот», ракет «Химарс» и самолётов F-35, а также назначение генерала Адама Йокса замкомандующим 5-м армейским корпусом США. Именно он будет держать в курсе дела штаб НАТО о ситуации на восточном фланге Североатлантического альянса.

В беседе с Polskie Radio министр также поделился тем, что крайне доволен позицией новой администрации США, которая выступает против строительства газопровода «Северный поток —2». Одновременно он выразил свою обеспокоенность отсутствием реакции на продолжающееся строительство газопровода. «Германия всё ещё продолжает участвовать в строительстве этого проекта, несмотря на то, что среди немецких политиков бытуют мнения о том, что это политический, а не экономический проект, который следует остановить. Это на самом деле серьёзная трещина в евроатлантическом сотрудничестве», — резюмировал он.