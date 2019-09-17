Bild: «если русские придут» — в Польше готовят армию партизан для обороны страны

В случае войны с Россией Варшава собирается задействовать армию партизан, сообщает Bild. К 2024 году полувоенная структура будет насчитывать 53 тыс. добровольцев, что укрепит защиту и потенциал устрашения польской армии, объяснил министр обороны Мариуш Блащак. Впрочем, эксперты считают, что все эти «солдаты по совместительству» обречены на роль «пушечного мяса».

Если «русские действительно придут», Польша постарается сдержать их с помощью всех доступных ей средств, пишет Bild. Наряду с истребителями, ракетами, вертолётами и новыми транспортными самолётами американского производства вскоре у страны появится ещё и своего рода партизанская армия, объясняет автор статьи Дирк Мюллер-Тедеран.

Это будет полувоенная структура, состоящая из добровольцев. Эксперты считают, что они обречены на роль «пушечного мяса». Но всё же сто из этих «солдат по совместительству» Варшава отправит на специальные курсы военной подготовки в США, где их обучат «тактике ведения партизанских и асимметричных боевых действий».

Позже они вернутся в ряды так называемых войск территориальной обороны, продолжает издание. Этот род войск был создан после прихода к власти партии «Право и справедливость». Её члены убеждены, что это «логичный ответ на российскую угрозу». К 2024-му численность подразделения должна составить 53 тыс. человек. «Это один из элементов оборонительных возможностей и потенциала устрашения польской армии», — объяснил министр обороны Мариуш Блащак.

И на всё это Варшава тратит большие деньги, подчёркивает автор. В прошлом году войска территориальной обороны обошлись стране в сумму €250 млн. В случае вооружённого конфликта это подразделение будет тесно сотрудничать с регулярными войсками. В мирное время Министерство обороны собирается использовать партизан для устранения других угроз, в частности, борьбы с кампаниями по дезинформации или противодействия попыткам дестабилизации ситуации в государстве.

Военный эксперт Чарли Гао утверждает, что в бою Польша не «проявит себя слабаком». Власти страны продолжают повышать оборонные расходы и реформировать армию, а также закупать американскую военную технику. Варшава собирается приобрести пять американских военно-транспортных самолётов C-130H. Каждый из них стоит $30,1 млн. В результате Польша вдвое увеличит свой флот транспортных самолётов. К тому же Министерство обороны страны собирается купить противотанковые ракетные комплексы Javelin. А в среду Госдеп дал добро на продажу Варшаве 32 истребителей F-35. В общей сумме закупка американских самолётов обойдётся Варшаве в сумму $6,5 млрд.