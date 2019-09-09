National Interest: из-за российской угрозы Польша стала главным членом НАТО

Польша обладает особым географическим положением, важным в случае вероятного столкновения НАТО с Россией, пишет National Interest. Поэтому она наращивает сотрудничество с США, размещая на своей территории американский контингент, вкладывает деньги в оборону, модернизирует и увеличивает численность армии.

Польша становится главным членом НАТО, учитывая её усилия по сдерживанию военной угрозы со стороны России и попыток Москвы подорвать европейскую демократию, пишет National Interest. Она тратит на оборону больше денег, чем другие страны альянса, если сравнивать по ВВП. Кроме того, сейчас в Польше проводится широкая программа по модернизации армии, и в будущем она сможет стать серьёзным противовесом для России, считает автор статьи. И в Польше США собираются разместить дополнительные силы и наращивать присутствие в дальнейшем. Как раз эту важную роль Польши для США подчеркнул визит американского вице-президента Майка Пенса.

Как отмечает автор статьи, с географической точки зрения Польша — самое удобное место для НАТО, чтобы противодействовать военной угрозе со стороны России. Кроме того, она граничит с Белоруссией, по факту военным союзником России, с Украиной, главной вероятной её целью, и с Калининградской областью, которая наполнена российской военной силой. По мнению политолога, в случае нападения России на Украину, НАТО будет отвечать именно с территории Польши.

Польша всё это понимает, поэтому на 30% увеличила численность армии. Кроме того, там создают силы наземной обороны, которые будут противодействовать российскому десанту и спецназу. По новой программе до 2026 года Польша собирается потратить около $50 млрд н покупку истребителей, беспилотников, десантных вертолётов, ракет ближнего радиуса действия, подлодок и на кибербезопасность.

Как член Евросоюза Польша иногда вынуждена покупать европейские вооружения, а не самые лучшие по соотношению цена-качество. Но всё же она приобрела американские Patriot, а не европейскую альтернативу. И польское министерство обороны высказывало заинтересованность и в других американских вооружениях.

Но самое главное, Польша согласилась принять на своей территории американские военные подразделения. Соглашение между странами также предусматривает создание инфраструктуры для размещения военных на ротационной основе. И Варшава пообещала помочь в этом ключе и финансами, и материальным оснащением. Как отмечает автор статьи, Польша давно хотела сделать американское присутствие на своей территории постоянным. Так что для США это тем более удобно, ведь дополнительные расходы Польша берёт на себя. А благодаря такому усилению, Штаты смогут собирать разведданные по поводу действий России и изучать территории, которые способны превратиться в поле боя.

Однако, как отмечает автор статьи в National Interest, это может быть только начало деятельности союзников по укреплению обороноспособности в противовес России. Возможно, в дальнейшем потребуется и полноценное присутствие американских вооружённых сил на территории Польши, включая орудия, способные бить на дальние дистанции, системы ПВО и ПРО, а также самолёты пятого поколения.