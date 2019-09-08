Rzeczpospolita: отсутствие диалога с Москвой — проблема Польши, а не России
Несмотря на то, что лидеры ведущих европейских стран высказались против возвращения России в «Большую семёрку», в последнее время на Западе всё реже говорят об изоляции Москвы и всё чаще — о диалоге с ней, пишет польская газета Rzeczpospolita.
Позиция Польши, однако, не изменилась, отмечает автор статьи Лукаш Гадзала: отношения между Москвой и Варшавой остаются плохими. Последняя встреча на высшем уровне состоялась почти девять лет назад. После «аннексии» Крыма* контакты между странами были заморожены. По словам главы МИД Польши Яцека Чапутовича, перелом в отношениях невозможен, потому что Россия не меняет своего курса в том, что касается Украины, оппозиционных демократических сил в стране или ДРСМД.
Как подчёркивает польский журналист, на сегодняшний день Германия, Франция и другие важные европейские игроки ведут диалог с Россией, а Польша отказывается от любых контактов с ней. Макрон и Меркель, при их несогласии с действиями Кремля, стремятся достичь хотя бы минимальных договорённостей, в то время как Варшава блокирует любые попытки начать диалог.
Между тем, стремление к преодолению разногласий и ведению переговоров всегда в интересах таких небольших государств, как Польша, потому что столкновение с сильными противниками не может обернуться для них ничем хорошим, убеждён автор статьи.
По его мнению, если смотреть с позиции государственных интересов, не столь важно, на чьей стороне правда в многочисленных спорах с Россией. «Важен конечный результат, то есть, то, способны ли мы поддерживать с большим и важным соседом хотя бы нейтральные отношения, — пишет Гадзала в Rzeczpospolita. — Если нет, это, в первую очередь, наша собственная проблема, потому что от отсутствия нормальных контактов Москва страдает гораздо меньше, чем Варшава».
Поддерживать диалог с Кремлём должна стремиться именно Польша, считает автор статьи. Он поясняет, что это единственный способ, который позволяет снизить напряжённость в отношениях двух стран и, значит, повысить ощущение безопасности для Польши.
Такая стратегия вовсе не будет означать отказа от европейских ценностей или восхищения политикой Путина, уверяет польская газета. Напротив, стремление справиться с разногласиями по сложным вопросам и разработать механизмы мирного разрешения споров соответствует европейскому духу и обещанием мира, которое стало фундаментом европейского сообщества после Второй мировой войны.
«Методично отметая эту культуру диалога, мы не только совершаем серьёзную стратегическую ошибку, но и всё явственнее демонстрируем, что Польша отдаляется от Запада и его цивилизованных достижений», — предостерегает Лукаш Гадзала. «Чем раньше мы изменим свой подход, тем лучше будет и для нашей страны, и для Европы», — заключает обозреватель Rzeczpospolita.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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