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Львов — это Польша: пользователи интернета заметили неправильную карту на польском поезде

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пользователи украинского сегмента интернета обратили внимание на польский поезд с дизайном по случаю годовщины Второй Речи Посполитой. Как передаёт «СТРАНА», на нём изображён портрет Юзефа Пилсудского, а также карта, на которой украинские города Львов, Луцк, Ровно и Броды обозначены как часть Польши.
Львов — это Польша: пользователи интернета заметили неправильную карту на польском поезде
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В Польше запустили поезд с особенным дизайном по случаю годовщины Второй Речи Посполитой. Как пишет «СТРАНА», на нём изображён портрет Юзефа Пилсудского, а также карта, на которой украинский город Львов обозначен как часть Польши. 

Также как польские города отмечены на карте Луцк, Ровно, Броды, входившие в состав Польши до 1939 года и вошедшие в состав УССР по результатам пакта Молотова — Риббентропа.
 
На «исторический» поезд обратили внимание в соцсетях. 
 
«Польские братики нанесли наши города на свои поезда. Ну всё. Такое не прощается. Хана урожаю капусты», — иронизирует блогер Дмитрий Марунич.
 
«Не просто нанесли, а нанесли в пределах государственной границы республики Польша», — добавляет Алексей Бакалев. 
 
«Пока написано не Ламберг, так что перемога», — шутят пользователи. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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