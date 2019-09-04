Львов — это Польша: пользователи интернета заметили неправильную карту на польском поезде

Пользователи украинского сегмента интернета обратили внимание на польский поезд с дизайном по случаю годовщины Второй Речи Посполитой. Как передаёт «СТРАНА», на нём изображён портрет Юзефа Пилсудского, а также карта, на которой украинские города Львов, Луцк, Ровно и Броды обозначены как часть Польши.

В Польше запустили поезд с особенным дизайном по случаю годовщины Второй Речи Посполитой. Как пишет «СТРАНА», на нём изображён портрет Юзефа Пилсудского, а также карта, на которой украинский город Львов обозначен как часть Польши.

Также как польские города отмечены на карте Луцк, Ровно, Броды, входившие в состав Польши до 1939 года и вошедшие в состав УССР по результатам пакта Молотова — Риббентропа.

На «исторический» поезд обратили внимание в соцсетях.

«Польские братики нанесли наши города на свои поезда. Ну всё. Такое не прощается. Хана урожаю капусты», — иронизирует блогер Дмитрий Марунич.

«Не просто нанесли, а нанесли в пределах государственной границы республики Польша», — добавляет Алексей Бакалев.

«Пока написано не Ламберг, так что перемога», — шутят пользователи.