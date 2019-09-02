DM: отмена визита Трампа заставила Польшу ещё больше опасаться сближения США с Россией

В Польше испугались сближения США с Россией на фоне решения президента США Дональда Трампа об отмене визита в Варшаву, пишет Daily Mail. По словам директора варшавского бюро Европейского совета по международным отношениям Петра Бураса, большинство поляков видят в России реальную угрозу своей стране.

Решение президента США Дональда Трампа не приезжать в Польшу на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны подогревает опасения относительно того, что происходит ослабление связей двух стран, пишет Daily Mail.



Как отмечает издание, больше всего отмена визита американского лидера напугала именно Польшу, где и так обеспокоены стремлением Трампа к укреплению отношений с Россией.



Так, президент объявил о своём решении, сославшись на приближение урагана «Дориан», через три дня после того, как заявил, что хотел бы пригласить российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит G7.



При этом некоторые поляки, например 43-летний биолог Том Вежцкий, сочли приезд вице-президента Майка Пенса приемлемой заменой, хотя и были разочарованы отсутствием самого президента.



«Я знаю, что ураганы для вас — действительно большая проблема. Думаю, хорошо, что он останется в США. Но хорошо для вас, не для нас», — отметил Вежцкий.



«Разумеется, я бы хотела, чтобы он приехал, но его решение можно понять. Я имею в виду, я бы ожидала, что мой президент останется в Польше, если бы что-то подобное произошло здесь», — сказала адвокат Александра Забельская.



Тем не менее для некоторых, в том числе для жительницы Варшавы Натальи Беднарской, это стало неожиданностью.



«Конечно, мы расстроены тем, что он не приедет. Что он собирается там делать? Остановит приход урагана?» — приводит Daily Mail слова 30-летнего специалиста в области информационных технологий.



При этом других поляков отказ Трампа от приезда натолкнул на опасения относительно сближения США с Россией в ущерб американско-польских отношений. Так, 34-летний переводчик компьютерных игр из Варшавы Камилла заметила, что старшее поколение обеспокоено действиями Путина.



«Некоторые люди всё ещё помнят войну, или им о ней рассказывают родители. Думаю, даже мои родители, например моя мама, будучи ребёнком, маленькой девочкой, боялась немцев. Думаю, это где-то глубоко в них, поэтому они беспокоятся, — отметила девушка. — Но в целом, мне кажется, весь мир должен беспокоиться из-за Путина».



Взаимодействие Трампа с Путиным действительно является поводом для беспокойства, считает директор варшавского бюро Европейского совета по международным отношениям Пётр Бурас.

«Большинство поляков полагают, что Россия представляет собой реальную угрозу и угрозу для Польши, физическую угрозу, а также угрозу для Европы в более широком смысле. И США кажутся единственной возможной гарантией безопасности Польши от России», — приводит издание слова Бураса.

Тем не менее он призывает Варшаву не возлагать слишком большие надежды на военное присутствие США в Восточной Европе в качестве гарантии безопасности, так как ситуация всегда может измениться.