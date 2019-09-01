NZZ: Варшава решает свои внутриполитические проблемы за счёт годовщины Второй мировой

Варшава использует годовщину начала Второй мировой войны в своих внутриполитических интересах, сообщает Neu Zürcher Zeitung. В частности для того, чтобы проучить либеральную администрацию Гданьска, частично лишив её права проведения памятных мероприятий: в этом году основная их часть пройдёт в Велюне и Варшаве. Да и разговоры о репарациях со стороны Германии не случайны — так правящая партия «Закон и справедливость» готовится к парламентским выборам в октябре, утверждает швейцарское издание.

Уже почти 50 лет первого сентября Польша проводит на полуострове Вестерплатте под Гданьском памятные мероприятия, приуроченные к начало Второй мировой войны, пишет Neu Zürcher Zeitung. Там в 1939 году учебное судно «Шлезвиг-Гольштейн» произвело первый артиллерийский залп по складу боеприпасов польской армии. Но теперь в 80-летнюю годовщину основные празднования перенесли в другие города.



Начались они в небольшом городе Велюнь в западной части страны, где присутствовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а своей кульминации достигли в Варшаве, куда вместо главы Белого дома Дональда Трампа прилетел вице-президент США Майк Пенс. Польские власти объяснили такие изменения тем, что американский «борт номер один» не сможет приземлиться в Гданьске, но на самом деле причины носят внутриполитический характер.



Дело в том, что с 2015 года в ходе подготовки к празднованиям либеральная администрация Гданьска вступала в регулярные конфликты с министерством обороны в Варшаве и действующей властью. К примеру, правящая партия «Закон и справедливость» настаивала на том, чтобы вместе с жертвами Второй мировой почитать в этот день и тех, кто погиб в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года. Члены политического объединения всегда были убеждены в том, что это был «российский теракт», однако результаты расследования показали, что это был всего лишь несчастный случай. В связи с этим в Гданьске сочли неуместным совмещение этих памятных мероприятий.



Ранее Варшава обвинила руководство гданьского музея Втором мировой войны в «недостатке патриотизма», напоминает издание. В результате управление над учреждением взяло на себе министерство культуры, заменив бывшего директора молодым историком, верным партии «Закон и справедливость».



Не случайно и то, что на фоне памятных мероприятий в Варшаве вновь заговорили о необходимости выплаты Германией репараций. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович несколько дней назад пожаловался, что Германия «несправедливо» обошлась с его страной в этом вопросе. Эта риторика связана с предстоящими выборами в польский парламент в середине октября и борьбой за голоса избирателей, утверждает Neu Zürcher Zeitung.