«Совпадение?» — MSNBC сопоставил отмену визита Трампа в Польшу и призывы вернуть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, где должен был встретиться с президентами как этой страны, так и Украины, указав на надвигающийся на Флориду ураган, передаёт MSNBC. По мнению канала, такой шаг американского лидера очень удачно совпал по времени с его призывами вернуть Россию в G7 и заморозкой военной помощи Украине, что Москве пойдёт только на руку.

На фоне других новостей Дональд Трамп отменил визит, запланированный на эти выходные. Речь идёт о Польше. Президент заявил, что не поедет туда из-за урагана, приближающегося к восточному побережью Флориды. При этом отмена этого визита привела далеко не только к тому, что Трамп не приедет в Польшу и не встретится с польским президентом. Дело в том, что в ходе этой поездки он должен был также встретиться и с президентом Украины. Таков был план. Однако теперь эта встреча также не состоится.

И всё бы ничего: на горизонте появляется ураган, и ты отменяешь переговоры с президентами Польши и Украины. Но здесь могут быть более серьёзные причины и следствия. Украина — это, разумеется, страна, в которую в 2014 году вторглась Россия и у которой она отторгла часть её территории — Крым. Таким образом впервые с момента окончания Второй мировой войны границы европейской страны подверглись изменению в результате действий посторонней военной силы.

В ответ на вторжение и захват* Крыма, а также вялотекущую войну на востоке Украины, западные государства во главе с США предприняли шаги, чтобы наказать Россию. Например, против российской нефтяной и газовой промышленности были введены жёсткие санкции, которые нанесли серьёзный удар по хрупкой экономике этой страны. Члены же G8 решили стать G7 после того, как они исключили из группы Россию и Путина. В то же время конгресс США одобрил пакет военной помощи для Украины, чтобы та лучше противостояла российской военной агрессии.

Всё это произошло после того, как в 2014 году во время срока президента Барака Обамы Россия вторглась на Украину. Однако на протяжении нескольких последних дней мы наблюдали за тем, как нынешний президент США упорно и последовательно выступал за возвращение России в G7 даже несмотря на то, что её исключили именно из-за Украины, а курс Москвы по отношению к Киеву не изменился ни на йоту.

Более того, на этой неделе politico.com сообщил, что Трамп также заблокировал доставку военной помощи Украине, которую законодательно одобрил конгресс. Заблокирована была та самая военная помощь, которая — цитата — «должна была сдерживать Россию». Тем не менее президент Трамп, по некоторым данным, тянул с ней на протяжении всего года. Теперь же если он продолжит блокировать эту помощь до конца следующего месяца — то есть до конца сентября, — то в этом году денег больше не будет.

И знаете, кому это понравится? России. Возможно, всё это просто совпадение. Я хочу сказать, что сейчас действительно надвигается чудовищная буря. Но всё как-то совпало по времени, и подобные события без последствий не обойдутся. И Владимиру Путину, которого Трамп по какой-то причине продолжает ублажать и умиротворять, это по чистой случайности идёт на руку. Мы вернёмся после короткой паузы.

Дата выхода в эфир 31 августа 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).