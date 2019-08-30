Wirtualna Polska: Трамп «кинул» Польшу, как 80 лет назад это сделали её союзники

Вместо того чтобы обижаться на Америку за то, что в последний момент Трамп отменил столь важный для Польши визит в Варшаву, приуроченный к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, польский журналист Оскар Гурчиньский предлагает сделать из этого отказа простой вывод: в случае необходимости оказания военной помощи Польше непредсказуемый Трамп поведёт себя так же, ведь союзники являются для него скорее обузой, нежели ценностью.

«Есть что-то символическое в том, что в годовщину, напоминающую нам о надёжности союзников, нас кинул союзник, на которого мы рассчитывали. Но это хороший урок на будущее», — комментирует отмену визита Дональда Трампа в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны польский журналист Оскар Гурчиньский на портале Wirtualna Polska.

Неслучайно, что девиз президентства Дональда Трампа America First — такой же, как и название движения американских изоляционистов времён Второй мировой войны. В течение последних двух с половиной лет американский президент многократно давал понять, что союзники являются для него скорее обузой, нежели ценностью. Прежде всего для него имеют значение его собственные интересы и интересы его страны. Особенно если речь идёт о краткосрочных интересах, объясняет журналист.

Поэтому неудивительно, что, делая выбор: подчеркнуть значимость союза с Польшей или не навредить имиджу в ключевом штате перед избирательной кампанией, — он предпочёл второй вариант. Можно легко себе представить, что бы он выбрал, если бы выбор был ещё более драматическим и касался войны и мира. «Но вместо того, чтобы обижаться, нам надо сделать выводы», — предлагает Гурчиньский.

Есть два главных вывода. Первый: Польша не должна основывать свою безопасность на одном союзнике, особенно если им управляет непредсказуемый президент. Поэтому ей надо сделать ставку на европейскую интеграцию и свою позицию внутри ЕС. «Конечно же, Европа сама не защитится — и мы в одиночку тоже, — но мы должны делать всё возможное для того, чтобы не быть полностью зависимыми от вымышленной державы», — подчеркнул автор статьи.

Второй вывод: развивая союзы, следует делать всё возможное, чтобы помощь Польше в случае кризиса была в интересах её союзников. В этом плане дело обстоит лучше: на польской территории базируется всё больше сил НАТО. А это означает, что возможный конфликт может коснуться непосредственно и их. Однако Польше предстоит ещё многое сделать, поэтому также важна её интеграция с Евросоюзом, а также построение общей политики по отношению к соседу с Востока.

«По иронии судьбы, мы получили хороший урок от американского президента в годовщину, напоминающую о времени, когда наши союзники не выполнили свои обязательства. Этот урок имел бы значение во все времена, но сегодня, во времена возрождающегося национализма, он особенно важен. И тем более мы должны принять его близко к сердцу», — резюмирует на портале Wirtualna Polska польский журналист Оскар Гурчиньский.