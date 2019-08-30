Gazeta Wyborcza: газовый бизнес — Польша будет покупать СПГ в США и продавать Украине

Информацию о договоре польской компании PGNIG с украинской ERU на поставку американского сжиженного газа на Украину быстро распространили российские СМИ, потому что для Москвы эта сделка окажется очередным вызовом, пишет польский журналист Анджей Кубик. В издании Gazeta Wyborcza он напоминает, что, хоть Украина уже ранее и стала независимой от «Газпрома», российский концерн продолжает считать её своей сферой влияния.

Польский государственный энергетический концерн PGNIG подписал с компанией ERU (Energy Resources of Ukrainе) контракт на поставку американского газа на Украину. Об этом концерн объявил в четверг, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.

Согласно положениям договора PGNIG купил в США корабль сжиженного газа СПГ, который в начале ноября прибудет в газопорт в польском городе Свиноуйсьце.

Поcле изменения состояния сырья со сжиженного на газообразное оно будет транспортировано к соединению польских и украинских газопроводов в Германовицах. Именно там до конца этого года газ будет получать украинская компания ERU, объясняет автор статьи. «Таким образом впервые в истории американский газ попадёт на Украину», — подчёркивает он.

«На протяжении последних трёх лет PGNIG добилась заметного авторитета на рынке СПГ. У нас есть возможность закупать СПГ на конкурентных условиях доверенных поставщиков со всего мира», — заявил глава польского государственного энергетического концерна PGNIG Пётр Вожняк.

Вожняк добавил, что на настоящий момент транспортировку газа из Польши на Украину ограничивает лишь недостаточная пропускная способность газопроводов. «Мы ожидаем увеличения пропускной способности газопроводов самое позднее до конца 2021 года», — пояснил глава PGNIG.

Польский концерн в конце прошлого года подписал три долгосрочных договора на закупку сжиженного газа СПГ в Соединённых Штатах, а в этом году PGNIG увеличил объём поставок по одному из этих контрактов.

Таким образом с 2023 года польский концерн будет покупать в США почти 7 млн тонн СПГ, то есть почти 9 млрд куб.м газа в год. Более того, у PGNIG имеются также долгосрочные договоры на закупку сжиженного газа в Катаре. Эти поставки оцениваются в 2 млн тонн в год, рассказывает автор. Польский концерн покупает также СПГ на основании одноразовых спот-сделок из США, Катара, а также Норвегии, добавляет он.

Информацию о договоре PGNIG с ERU незамедлительно сообщили российские СМИ, пока что без более подробных комментариев. Однако нет никаких сомнений в том, что для Москвы окажется вызовом появление газа из США на рынке Украины, которую «Газпром» считает собственной сферой влияния, отмечает журналист.

В «Газпроме» не забыли о том, что в конце 2013 года Украина впервые в истории начала импортировать газ из Западной Европы по газопроводам польской компании Gaz-System. Тот контракт стал переломным, потому что он позволил Украине в будущем импортировать газ при помощи газопроводов Словакии и Венгрии, подчёркивает автор статьи.

«Благодаря этому Украина стала независимой от «Газпрома» и не покупает газ у российского концерна уже с ноября 2015 года, то есть уже практически четыре года», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.