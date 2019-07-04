Handelsblatt: низкие цены помогают «Газпрому» выдавливать из Европы американского конкурента

В 2018 году «Газпром» укрепил свои позиции главного поставщика газа в Европу, а в 2019-м позиции российского концерна могут стать ещё сильнее, пишет Handelsblatt. Издание отмечает, что успех «Газпрома» во многом обусловлен низкими ценами на газ, делающими поставки американского СПГ в Европу нерентабельными. В отличие от американских производителей, «Газпрому» не нужно сжижать свой газ; к тому же поставлять голубое топливо по трубам гораздо выгоднее, чем перевозить его через Атлантику на кораблях.

Минувший 2018 год стал для российского «Газпрома» рекордным в финансовом плане, пишет Handelsblatt со ссылкой на заявление главы концерна Алексея Миллера. В нынешнем году ожидается дальнейший рост прибыли: акционеры рассчитывают на то, что «Газпром» больше не будут отягощать новые затратные проекты по постройке газопроводов, а уже готовые проекты (такие как «Сила Сибири») или пока ещё строящиеся («Северный поток — 2») сразу же начнут показывать результат.

Экспортные показатели «Газпрома» немного упали, но не столь сильно, как ожидалось: снижение во многом было вызвано тёплой зимой в Европе. Что касается прогнозов по экспорту на текущий год, то они выглядят гораздо оптимистичнее: как пишет издание, одним из факторов успеха здесь могут стать низкие цены на газ. На данный момент 1000 кубометров продаётся по цене €110, и эта цифра может снижаться и дальше. Основной причиной таких низких цен являются массовые поставки СПГ в Европу из США. Handelsblatt отмечает, что противоборство Дональда Трампа «Северному потоку — 2» имеет под собой экономические мотивы: за последние годы США резко расширили добычу СПГ и теперь ищут новые рынки сбыта.

Проблема заключается в том, что низкие цены невыгодны для самих производителей СПГ: теперь их доходы от продаж неспособны покрыть затраты на производство и транспортировку. Для «Газпрома» низкие цены не являются столь же большой проблемой: поставлять газ по трубопроводам намного выгоднее, чем перевозить его на кораблях — в частности, трубопроводы помогают избежать трудоёмкой процедуры сжижения газа. Кроме того, путь доставки из России намного короче, чем из США.

Низкие цены станут причиной некоторого снижения доходов, однако, с другой стороны, с их помощью «Газпром» сможет завоевать новые доли европейского рынка. Как пишет издание, уже в 2018 году российский концерн укрепил своё положение главного поставщика газа в Европу, повысив свою рыночную долю с 34,7% до 36,7%. Handelsbaltt считает, что эта тенденция может продолжиться и в 2019 году.