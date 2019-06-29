ZDF: из-за «Северного потока — 2» европейские концерны оказались «у позорного столба»

Европейские компании, задействованные в реализации проекта «Северный поток — 2» оказались «у позорного столба», сообщает ZDF. США и некоторые страны ЕС осуждают их за участие в строительстве российского газопровода и усилении влияния Москвы на Европу. Тем не менее новый маршрут проложен уже на 60% и к концу года в Германию будет поставлен первый кубометр голубого топлива, отмечает немецкий телеканал.

Стратегия Трампа заключается в том, чтобы достигать политических целей с помощью экономических средств. Например, пытаясь ослабить конкурента Россию, используя американских газ. При этом у российского крупного концерна «Газпром» дела идут лучше некуда. Курс акций растёт, доходы тоже. Однако всё зависит от одного проекта. «Северного потока — 2».

У Газпрома гигантский не только офис в Санкт-Петербурге, но и доходы. Продажи, курс акций растут только в одном направлении — прямо вверх. На ежегодном собрании акционеров присутствовал гордый глава предприятия.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР, глава «Газпрома»: В 2018 году мы смогли увеличить свою долю на европейском рынке на 36,8%. Это новый рекорд.

Главный клиент — Германия, которая закупает почти 60 миллиардов кубометров. Газопровод по дну Балтийского моря «Северный поток — 2» должен продолжить историю успеха. Но строящийся маршрут поставок остаётся спорным проектом.

США угрожают санкциям тем компаниям, которые участвуют в его строительстве. Siemens, Uniper, Wintershall, австрийская OMV — все они стоят у позорного столба. Также некоторые государства ЕС выступают против проекта. Их аргумент заключается в том, что зависимость от российского газа становится слишком большой. Украина как главная страна-транзитёр опасается утраты сборов. В Nord Stream 2 AG призывают к спокойствию.

ЙЕНС МЮЛЛЕР, официальный представитель Nord Stream 2 AG: За прошедший год транзит через Украину составил больше 90 миллиардов кубометров. «Северный поток — 2» сможет поставлять максимум 55 миллаирдов кубометров. Это означает, что «Северный потоком — 2» Украину заменить не получится. Она и дальше будет выполнять свою роль.

Работы по строительству «Северного потока — 2» продолжаются. 60% газопровода уже готовы. В конце года вблизи Грайфсвальда в немецкую сеть будет введён первый кубометр.

Дата выхода в эфир 28 июня 2019 года