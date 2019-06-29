ZDF: из-за «Северного потока — 2» европейские концерны оказались «у позорного столба»
Стратегия Трампа заключается в том, чтобы достигать политических целей с помощью экономических средств. Например, пытаясь ослабить конкурента Россию, используя американских газ. При этом у российского крупного концерна «Газпром» дела идут лучше некуда. Курс акций растёт, доходы тоже. Однако всё зависит от одного проекта. «Северного потока — 2».
У Газпрома гигантский не только офис в Санкт-Петербурге, но и доходы. Продажи, курс акций растут только в одном направлении — прямо вверх. На ежегодном собрании акционеров присутствовал гордый глава предприятия.
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