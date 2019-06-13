Welt: на встрече с польским лидером Трамп припомнил «заложнику России» «Северный поток — 2»

После переговоров с польским лидером Анджеем Дудой в Вашингтоне Дональд Трамп продолжил свои нападки на Берлин и в очередной раз раскритиковал проект российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Welt. Варшаве же в качестве «вознаграждения» за покупку более 30 американских F-35 глава Белого дома даже пообещал перебросить из Германии в Польшу дополнительные войска, отмечает немецкий телеканал.

Дональд Трамп продолжил свои нападки на Германию. Президент США в очередной раз раскритиковал проект российского газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море. Выражая своё недовольство, глава Белого дома пригрозил ввести новые санкции. Раскритиковал Трамп Берлин и за то, что немецкое правительство, по его мнению, по-прежнему слишком мало тратит на НАТО. И ещё одна угроза: если ничего не изменится, то Соединённые Штаты перебросят тысячу солдат из Германии в Польшу. С подробностями Штефан Шварцкопф из Вашингтона.



Устроенное шоу, безусловно, пришлось президенту США по вкусу: истребитель F-35 прямо над Белым домом. Польша хочет купить более 30 штук, ну а бизнесмен Трамп потирает в предвкушении руки. Глава Белого дома также объявил, что в качестве, так сказать, вознаграждения Соединённые Штаты отправят в Польшу дополнительные войска.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы перебросим их из Германии или из других стран. Мы не будем отправлять в Европу новые подразделения. Как вы знаете, 52 тысячи наших солдат находятся в ФРГ. В свою очередь, Германия не выполняет своих обязательств перед НАТО.

Откуда Трамп взял эту цифру — непонятно. По данным Министерства обороны, в настоящий момент в Германии находятся 35 тысяч американских солдат.

Разогревшись, президент Соединённых Штатов продолжил нападки на правительство Ангелы Меркель.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Германия приняла решение закупать у Российской Федерации огромные объёмы энергоресурсов. Думаю, что немцам это не нравится, поскольку таким образом их страна становится заложником.

Кроме того, Дональд Трамп объявил, что в сентябре, возможно, посетит Польшу с визитом. Планирует ли он в ходе этой поездки заглянуть в Германию, пока, однако, неизвестно.

Дата выхода в эфир 13 июня 2019 года.