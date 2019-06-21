DW: цена газового вопроса резко подскочит, если Берлин променяет Москву на Вашингтон

Соединённые Штаты хотят поставлять в ФРГ свой сланцевый газ и поэтому всеми силами мешают строительству «Северного потока — 2», передаёт Deutsche Welle. Впрочем, если Германия всё же вдруг откажется от российского голубого топлива и сделает ставку на американский СПГ, то в этом случае Берлину ежегодно придётся переплачивать $4 млрд, предупреждает немецкий телеканал.
Если строительство российского трубопровода «Северный поток — 2» всё же завершится, то в Германию из России ежегодно будут поступать дополнительные 55 млрд кубометров газа, передаёт Deutsche Welle.
В результате Берлин будет обеспечивать более половины внутренних потребностей Германии в газе именно за счёт Российской Федерации. Кроме того, бьют тревогу противники проекта, вся Европа станет более зависимой от российского природного газа.
Президенту же США Дональду Трампу «Северный поток — 2» и вовсе «встал поперёк горла», продолжает немецкий телеканал. Глава Белого дома даже угрожает ввести санкции против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода.
«То, что Дания так до сих пор и не выдала последние разрешения на строительство, эксперты объясняют давлением, которое оказывают американские дипломаты: таким образом они пытаются затормозить сдачу трубопровода в эксплуатацию», — отмечает Deutsche Welle.
Всё дело в том, что Соединённые Штаты преследуют в Европе свои собственные интересы, поясняет телеканал. В частности, Вашингтон хочет продавать Берлину свой сжиженный газ. Впрочем, сделать это будет крайне непросто: во-первых, у Германии нет собственных СПГ-терминалов, и во-вторых, американский СПГ элементарно дороже российского природного газа.
«Если же Германия откажется от российского газа и сделает ставку на американский сжиженный газ, то ежегодно ей придётся переплачивать четыре миллиарда долларов», — предупреждает Deutsche Welle.
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