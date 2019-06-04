Le Figaro: Дания намеренно затягивает строительство «Северного потока — 2»

Хотя Дания без проблем приняла проект «Северного потока», после присоединения Крыма к России она изменила своё мнение, пишет Le Figaro. В итоге теперь она затягивает решение и не даёт разрешение на то, чтобы трубопровод прошёл по её территории, требуя разработать всё новые маршруты и прикрываясь заботой об окружающей среде.

Прошло два года с тех пор, как «Газпром» подал свою первую заявку на то, чтобы проложить трубы «Северного потока — 2» по территориальным водам Дании, но ответа так и нет, пишет Le Figaro. Дания не поддерживает российский проект, который должен доставлять из России в Германию по 55 млрд кубометров газа в год.

Из-за этого обстоятельства окончание строительства может задержаться, отмечает автор статьи. Всего его оценивают в сумму €10 млрд, и больше половины из 1230 км труб уже уложены по дну Балтийского моря.

При этом из пяти стран, через которые идёт трубопровод: Россия, Финляндия, Швеция, Дания, Германия — только Дания и создаёт препятствия. Причём первый проект «Северного потока» там одобрили сразу. Но потом присоединение Крыма к России вызвало гнев датского парламента, и в итоге там приняли закон об обязательном одобрении министром иностранных дел любого подобного строительства в территориальных водах Дании. Министр должен сначала определить, соответствует ли оно национальным интересам Дании.

В итоге газовый консорциум, который занимается строительством, предложил два новых маршрута для трубопровода, и теперь датское правительство их рассматривает. По словам представителей компании, такое выжидание со стороны Дании «непонятно» и говорит лишь о том, что реализацию проекта намеренно затягивают.

Дания не только нарушает собственную конституцию, но и европейские законы, а также препятствует записанной в Конвенции ООН по морскому праву свободе на строительство подводных трубопроводов, отмечает официальный представитель проекта. Власти Дании парируют, что они просят разработать новый маршрут пролегания трассы трубопровода из соображений экологической безопасности. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что Дания так действует под влиянием своего союзника Соединённых Штатов, которые открыто противятся строительству нового российского трубопровода.

И не станет добрым знаком для «Северного потока — 2» возвращение к власти в Копенгагене умеренно-левых сил, которое ожидают на выборах 5 июня, отмечает автор статьи. Их официальный представитель уже говорил о том, что его партия против этого проекта, ведь Дании нежелательно впадать в ещё большую энергетическую зависимость от России, которая сможет таким образом оказывать на Европу и политическое влияние, пишет Le Figaro.