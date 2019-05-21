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ORF: «в скором будущем» — министр энергетики США анонсировал новые санкции против «Северного потока — 2»

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Вашингтон всеми силами противодействует строительству российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает ORF. «В скором будущем» американский конгресс примет закон, который предусматривает санкции против участвующих в проекте европейских компаний, заверил в ходе своего визита в Киев министр энергетики США Рик Перри.
ORF: «в скором будущем» — министр энергетики США анонсировал новые санкции против «Северного потока — 2»
Reuters

При помощи новых санкций американское правительство хочет помешать строительству российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает австрийский телеканал ORF.

Как заявил в ходе своего визита в Киев министр энергетики США Рик Перри, «в скором будущем» в Соединённых Штатах будет принят закон, который предусматривает санкции против участвующих в проекте европейских компаний.

По словам Рика Перри, в США противодействие строительству российского газопровода очень велико. Конгресс Соединённых Штатов примет закон, и глава Белого дома Дональд Трамп его подпишет, заверил американец.

«В результате против «Северного потока — 2» будут введены санкции», — констатировал американский министр.

В свою очередь, Россия уже отреагировала на заявления министра энергетики США и обвинила Вашингтон в «недобросовестной конкуренции». Москва считает «неприемлемыми» любые действия со стороны Соединённых Штатов, направленные на то, чтобы помешать реализации проекта, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Австрийский телеканал напоминает, что половину расходов на строительство «Северного потока — 2» взял на себя российский концерн «Газпром».

«Вторую же половину финансируют пять европейских энергетических компаний: дочка BASF Winterschall, Uniper, Royal Dutch Shell, французская Engie и австрийская OMV», — уточняет журналист ORF.

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