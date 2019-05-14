Foreign Policy: санкции США способны затормозить, но не остановить «Северный поток — 2»

В сенат США внесли на рассмотрение законопроект о введении санкций против европейских судов, принимающих участие в прокладке российского газопровода «Северный поток — 2», пишет Foreign Policy. Тем не менее, как отмечает журнал, данными санкциями США смогут в лучшем случае притормозить строительство газопровода, но не остановить его, так как Россия продемонстрировала, что собирается завершить его прокладку во что бы то ни стало.

Европейские суда, принимающие участие в прокладке нашумевшего трубопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, могут попасть под американские санкции по новому законопроекту, который в понедельник представят на обсуждение в сенате, пишет Foreign Policy.

В этом документе, составленном при поддержке сенатора-республиканца Теда Круза и демократа Джин Шахин, предлагается вводить санкции против компаний, которые занимаются прокладкой глубоководных трубопроводов в рамках российских энергопроектов. Таким образом законопроект направлен конкретно против «Северного потока — 2», который остаётся источником роста напряжённости в отношениях между США и Германией. Foreign Policy удалось добыть проект этого документа.

По словам критиков «Северного потока», который вдвое увеличит количество российского газа, поставляемого в Германию через Балтийское море, проект невыгоден в коммерческом плане, а также сыграет на руку Москве, которая пытается использовать энергетику как рычаг давления на Западную Европу. Помимо США против этого проекта выступили также Польша и страны Прибалтики. По их мнению, «Северный поток — 2» может привести к дестабилизации Украины, которая ведёт войну против «пророссийских сепаратистов» на востоке страны. При этом, несмотря на конфликт, украинское правительство во многом полагается на доходы от транзита российского газа.

Администрация Трампа отчитала Германию за поддержку проекта, который стал очередным камнем преткновения в длинном списке противоречий между Вашингтоном и Европой. Более того, в прошлом июле президент США Дональд Трамп обвинил Германию, в том, что она стала «заложницей» Москвы, указав на её зависимость от российского газа.

Хотя Трамп серьёзно расходится во мнениях относительно политики по отношению к России как с демократами, так и с республиканцами, обе американские партии выступают против «Северного потока — 2».

Что же касается сторонников проекта, то они утверждают, что трубопровод поможет увеличить объёмы поставок дешёвого российского газа по новому маршруту, который будет надёжнее украинского.

Составители законопроекта взяли на прицел суда, используемые для прокладки глубоководных трубопроводов — работы, для которой необходимы западные технические инновации, которых нет у России. «Это одна из немногих сфер, в которой у «Газпрома» фактически нет знаний и технологий для создания трубопроводов», — отметила эксперт по евразийской энергетике в Атлантическом совете Агния Григас.

На протяжении многих месяцев администрация Трампа предупреждала о возможности введения санкций в отношении проекта. В январе посол США в Германии Ричард Гренелл написал письмо группе компаний, имеющих отношение к «Северному потоку», в котором предупредил о возможности введения санкций, в случае если они продолжат участвовать в прокладке трубопровода.

Тем не менее глава МИД Германии Хайко Маас подверг критике эти угрозы. «Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США, — подчеркнул он. — Введение односторонних санкций против «Северного потока — 2» — это определённо неправильный курс».

В законопроекте предлагается запрещать въезд в США и замораживать активы тех лиц, которые продают или сдают в аренду суда для прокладки «Северного потока». Кроме того, предусмотрен и ряд штрафных санкций в отношении лиц, которые оказывают финансовые, технические или страховые услуги данным кораблям.

«Может ли это задержать процесс? Разумеется. Сможет ли это его остановить? В этом я сомневаюсь куда больше, — заявил старший научный сотрудник Центра мировой энергетической политики Колумбийского университета Ричард Невью. — Русские очень чётко показали, что они продолжат работы во что бы то ни стало».

При этом эксперт отметил, что хотя американские санкции и могут помешать западным судам, может получиться так, что Россия рано или поздно сама разработает необходимые технологии.

Действие законопроекта распространяется на все корабли, используемые при прокладке газопроводов на глубине от 30 м. При этом эти санкции могут сказаться и на процессе строительства газопровода «Турецкий поток».

Кроме того, в нынешней версии законопроекта содержится призыв к госсекретарю каждый год отправлять в конгресс доклад, описывающий активность всех компаний, замешанных в строительстве «Северного потока — 2», с точки зрения нарушения или соблюдения любых американских санкции, введённых в отношении физических или юридических российских лиц.

«Северный поток — 2», работы по которому должны завершиться в конце следующего года, позволит России обойти Украину и поставлять газ напрямую в Европу, лишив таким образом Киев дохода в размере $2—$3 млрд от транзита. Контракт по транзиту между украинской энергетической компанией «Нафтогаз» и «Газпромом» истекает в конце этого года. По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, в случае если стороны решат не продлевать договор, потеря доходов от транзита может подтолкнуть неустойчивую украинскую экономику к рецессии.

«Если честно, то мы к этому вообще не готовы», — признал он.

На данный момент украинская компания занимается накапливанием резервов для отопления домов зимой и планирует реверс энергии из Центральной Европы на Украину. Тем не менее Витренко отметил, что, в случае если Киев окажется полностью отрезан от российского газа, страна может оказаться перед лицом энергетического дефицита.