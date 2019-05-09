Bild: посол США удивлён тем, что Германия не решается «играть мускулами» на мировой арене

Германии нужна диверсификация, особенно сейчас, когда Россия «перешла в наступление», заявил посол США в Германии Ричард Гренелл, комментируя ситуацию вокруг «Северного потока —2» в своём интервью Bild. Посол также отметил, что его удивляет сдержанность Германии на международной арене и её нежелание «поигрывать мускулами», демонстрируя свою силу.

Немецкие предприятия должны сами решить, хотят ли они продолжать бизнес с Ираном, заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в своем интервью таблоиду Bild. По словам дипломата, у США и Германии одна цель — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия и потому любые действия, направленные на перекрытие источников финансирования «зловредных действий» Ирана, являются шагом в верном направлении.

Как отметил Гренелл, его очень удивляет то, что Германия ведёт себя столь сдержанно и не демонстрирует свою силу: «У вас сильнейшая экономика, феноменальная рабочая сила, превосходное новаторство, креативность и дух предпринимательства. Немцев не нужно заставлять усердно работать — они сами усердно работают. Поэтому я очень удивлён тем, насколько немцы не решаются поигрывать мускулами в Брюсселе и на мировой арене».

Посол также прокомментировал то, что в Германии не все позитивно воспринимают его высказывания, заявив, что не обращает внимания на направленный в его сторону негатив. Дипломат также подчеркнул, что охотно дискутирует с людьми, придерживающимися других точек зрения.

В интервью была, помимо прочего, затронута тема НАТО: как сказал Гренелл, его удивляет то, как немецкие политики делают всё, чтобы представить двухпроцентный взнос в качестве цели, а не реального обязательства. По словам Гренелла, Германия не хочет участвовать в войнах, потому что хорошо знает о последствиях — и это разумно. Однако, считает посол, это не означает, что Германия должна дружить со всеми.

Кроме того, Гренелл вновь высказал своё мнение по поводу проекта «Северный поток — 2», подчеркнув необходимость диверсификации, особенно во время, когда Россия «перешла в наступление». «Русские используют химическое оружие в Великобритании, они сбили пассажирский самолёт на Украине, убив 298 человек, они захватили Крым, вмешивались в выборы по всей Европе и помогали Асаду. Русские неоднократно прерывали поставки газа зимой, и мы считаем, что им нельзя доверять», — заявил Гренелл.