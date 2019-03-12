Handelsblatt: посол США в Германии озвучил угрозы Берлину за сотрудничество с Huawei

США ограничат обмен секретной информацией с Германией, в случае если ФРГ продолжит совместное с Китаем развитие сети 5G, пишет Handelsblatt со ссылкой на письмо американского посла Ричарда Гренелла, отправленное в Министерство экономики Германии. Издание отмечает, что этот шаг, в первую очередь, нацелен против концерна Huawei: США опасаются конкуренции со стороны китайской фирмы в технологической сфере, а также боятся, что Huawei сможет подорвать сохранность секретных данных.

В минувшую пятницу посол США в Германии Ричард Гренелл написал письмо в Министерство экономики ФРГ, в котором предупредил, что США ограничат американо-немецкий обмен секретными данными, в случае если Германия будет сотрудничать с китайскими фирмами в разработке мобильных сетей 5G, сообщает Handelsblatt.

Как пишет издание, такой шаг администрации Трампа является ещё одним свидетельством того, что США намерены усилить давление на китайский концерн Huawei. С недавних пор американское правительство призывает своих союзников либо ограничить, либо полностью исключить продукцию Huawei из своих 5G-сетей.

Handelsblatt напоминает, что ещё в январе МВД Германии, отвечая на запрос депутата фракции зелёных Катарины Дрёге, заверил, что отказ альянса «Пяти глаз» от китайского провайдера не повлияет на его обмен данными с Германией (альянс «Пяти глаз» является объединением спецслужб США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии).

На прошлой неделе федеральное сетевое агентство ФРГ опубликовало список мер, необходимых для усиления безопасности при создании сетей 5G. При этом издание отмечает, что мер, конкретно направленных против Huawei, в этом списке нет.

По мнению Handelsblatt, атака Трампа на Huawei объясняется конкуренцией между США и Китаем в сфере технологий, а также в области безопасности. Правительство США серьёзно беспокоится по поводу сохранности данных и стремится сдержать развитие Китаем сетей 5G.

Как информирует издание, американский комитет по иностранным инвестициям блокирует поступление инвестиций со стороны КНР. Кроме того, в 2018 году Вашингтон принял наиболее агрессивную за последние годы ядерную стратегию, в рамках которой возможно ядерное возмездие в адрес Китая и России в ответ на кибератаки.

Посол США не в первый раз посредством писем вмешивается во внутренние дела ФРГ, напоминает Handelsblatt. В январе Гренелл в письменной форме пригрозил санкциями немецким компаниям, участвующим в проекте «Северный поток — 2». Постройка газопровода уже многие месяцы осложняет немецко-американские отношения, отмечает издание.