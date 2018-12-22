Zeit: посол США в Германии считает Америку жертвой фейковых статей Der Spiegel

После того как репортёр немецкого журнала Der Spiegel Клаас Релотиус был уличён в написании фейковых материалов, посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен этим инцидентом. По его версии, ложные данные касались США и их граждан. Журнал принёс американцам свои извинения, однако отрицал обвинения в антиамериканизме, сообщает Die Zeit. Автор фейковых текстов уже уволился из издания, а его материалы перепроверяются.

Американский посол в Германии Ричард Гренелл потребовал независимого расследования после обмана со стороны Der Spiegel, сообщает немецкая газета Die Zeit.

Представитель администрации Трампа в Германии заявил, что разоблачение фейковых текстов репортёра Клааса Релотиуса вызывают серьёзную обеспокоенность Вашингтона. Этот инцидент касается США, потому что в некоторых фейковых сообщениях шла речь об американской политике и населении, пояснил он.

Своим беспокойством Гренелл поделился в письме, которое опубликовала редакция Der Spiegel. Он потребовал провести независимое и прозрачное расследование по этому вопросу.

По версии Гренелла, США считают себя «жертвой кампании институциональной предвзятости». С его точки зрения, возникают опасения, что руководство Der Spiegel продвигает такие методы освещения событий и что корреспонденты открыто предоставляют именно такие материалы, каких требует руководство журнала.

В ответном письме заместитель главного редактора Der Spiegel Дирк Курбьювайт принёс свои извинения, однако отклонил упрёки в антиамериканизме. «Мы приносим извинения всем американским гражданам, которых оскорбили или оклеветали эти репортажи, — написал Курбьювайт. — Нам очень жаль. Такого никогда не должно было произойти». Однако вслед за тем он прибавил: «Если мы критикуем американского президента, это не антиамериканизм, а критика политики лидера Белого дома». Немецкий журнал не относится к США с «институциональной предвзятостью», подчеркнул сотрудник Der Spiegel.

Как напоминает издание, на этой неделе Der Spiegel сообщил о том, что 33-летний редактор журнала, неоднократно награждавшийся различными премиями, систематически предоставлял полностью или частично фейковые репортажи и интервью. Он выдумывал персоналии, цитаты и происшествия или искажал биографии реальных лиц. Релотиус писал для Der Spiegel с 2011 года, его авторству принадлежит почти 60 текстов, в 14 из которых, по его собственному признанию, использовалась ложная информация. Der Spiegel объявил об основательной переработке материалов. Масштабы фейков до сих пор не прояснены, отмечается в статье.

Релотиус славился своими крайне дорогостоящими репортажами об особенных людях, которые в то же время освещали политические и общественные проблемы. По данным Der Spiegel, фейковая информация использовалась и во многих отмеченных премиями материалах, в том числе в репортаже «Львёнок» о двух якобы похищенных джихадистами ИГ* иракских детях, и также в тексте «Номер 440» о якобы заключённых в американской тюрьме Гуантанамо исламистах. По сообщению Der Spiegel Релотиус расторг свой контракт ещё в понедельник.

Немецкий новостной журнал охарактеризовал эти события как нижнюю точку в своей 70-летней истории. Фейки были вскрыты одним из сотрудников: занимаясь поисками информации вместе с Релотиусом, тот обнаружил нестыковки. Издательство заявило о том, что пересмотрит работы своих контролирующих механизмов, потому что прежняя система выявила огрехи, сообщает немецкая газета Die Zeit.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.