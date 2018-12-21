Мировые СМИ: на пресс-конференции Путин преподал Западу «урок демократии» и успокоил россиян
В четверг 20 декабря в 14-й раз состоялась большая пресс-конференция президента Владимира Путина. По традиции, за ответами главы Кремля внимательно следили не только россияне, но и наблюдатели со всего остального мира, сравнивая, анализируя и вынося собственные оценки и строя предположения.
В этом году на мероприятие были аккредитованы более 1700 журналистов, что, как констатировали иностранные СМИ, включая The Daily Telegraph, составило новый рекорд на фоне предыдущих пресс-конференций. На огромной сцене, по словам El País, «созданной специально для того, чтобы выделить его на фоне светящейся карты мира», российский лидер, находящийся у власти в качестве президента или премьер-министра с 1999 года, почти 4 часа давал комментарии по различным темам, начиная от системы здравоохранения и заканчивая русским рэпом и британской демократией.
«В зависимости от того, с кем вы будете разговаривать, это либо главное медийное событие года, либо церемония оказания почестей человеку, который отвечает исключительно на свои вопросы. Но нравится вам это или нет, ежегодная пресс-конференция обычно попадает на первые полосы», — комментирует Independent. Пресс-конференция, по мнению Bayerische Rundfunk, действительно больше походит на «приём при дворе», ведь, отмечает Quartz, президенту обычно достаются достаточно «беззубые» вопросы. И всё же она может послужить «сейсмографом» и показать, что волнует страну.
«Разнёс США, но пощадил Трампа»
Как выразилась газета The Wall Street Journal, четырёхчасовая встреча Путина с журналистами «венчала напряжённый год, в течение которого Россия имела дело с ужесточением западных санкций, углубляла отношения с Китаем и пыталась оживить свою посредственную экономику». Издание напомнило, что президент делился своими мыслями относительно ситуации на Украине или отношений с Японией на фоне растущей геополитической конкуренции с США. Несмотря на то, что военный бюджет Москвы составляет лишь десятую долю от американского, в 2018 году Россия стремилась расширить своё влияние в тех регионах, которые покинул Вашингтон, а также сумела основательнее укрепиться в Африке и Арктике.
В отношении регионов, из которых ушли США, конечно, журналисты не могли не вспомнить Сирию, ведь за день до пресс-конференции Владимира Путина Вашингтон объявил о выводе своих войск из страны. Так что неудивительно, отметила австрийская газета Der Standard, что во время обсуждения сирийской проблемы российский лидер «был расслаблен». Французский ежедневник La Croix полностью согласен: «Пусть и не без иронии, Владимир Путин был доволен — и торжествовал». Впрочем, американская The Washington Post, напротив, подчеркнула, что президент предпочёл избежать чрезмерного ликования по поводу вывода сил Вашингтона и ограничился лишь тем, что назвал это «правильным» решением.
Как бы то ни было, западные СМИ сошлись во мнении, что с главой Белого дома Путин был мягок. «Разнёс США, но пощадил Дональда Трампа», — не стесняется в выражениях Le Monde. Хотя и более сдержанно, но информационный сайт USA Today заметил, что Путин, прогнозирующий «новые атаки» на американского президента со сменой власти в конгрессе, называет Трампа по имени, Дональдом. И, хотя его так и зовут, такое обстоятельство вряд ли поможет развеять сомнения относительно чересчур дружеских отношений между двумя лидерами.
Уроки демократии и «ядерная стихия» Путина
В целом, как посчитали газеты Les Echos и Tageszeitung, на этот раз в своих комментариях, касающихся отношений с Западом, Путин всё же был достаточно сдержан и даже, к удивлению Bild, «позволил задать вопросы» украинским журналистам. Но при этом президент не преминул обвинить основных оппонентов в том, что они пытаются препятствовать экономическому развитию России. Корреспондент France24 Лео Пэшар рассказал телезрителям, как Путин упрекнул Запад в «торможении расцвета и развития России» с помощью санкций, введённых за «аннексию» Крыма и покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Отдельно российский лидер ответил на вопрос про брексит. И здесь, в словах о недемократичности возможного повторного референдума по выходу из ЕС, на взгляд The Guardian, британцы могут усмотреть «определённую иронию». К примеру, экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд и вовсе счёл такой «урок демократии» со стороны Владимира Путина «оскорблением Соединённому Королевству». А лейборист Йен Мюррей пошутил, что премьер-министр Тереза Мэй, «наконец, нашла того, кто поддерживает её сделку». Политик настаивает, что настоящее демократическое решение — дать людям возможность ещё раз высказаться, точно ли они хотят покинуть Евросоюз.
Как резюмировал The Washington Post, западные госдеятели нередко утверждают, что цель России — повлиять на политический процесс в США и Европе и подорвать веру народа в демократию. И в этом направлении Путин на своей пресс-конференции, «по сути, объявил миссию выполненной».
Многие журналисты, тем не менее, обратили внимание, что временами российский лидер выглядел заскучавшим. И больше всего, по наблюдениям The Independent, Путин оживился на вопросе, коснувшемся ядерных вооружений. Для президента, ориентированного на внешнюю политику и положение России в мире, как полагает Defense News, эта тема — «его стихия». Несмотря на предсказуемость ответов российского лидера, его комментарии позволяют получить представление об истинных целях Москвы или хотя бы понять, какое впечатление она хочет производить сегодня.
Правда, высказывания Путина о спровоцированном США «развале международной системы сдерживания вооружений», по словам The Daily Beast, всё-таки могут вызвать тревогу. Говоря об угрозе ядерной войны и тенденции «понижения порога применения», президент заявил: «Если, не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, может быть, и планеты. Поэтому вопросы серьёзные, и очень жаль, что такая тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает».
Главная аудитория
На фоне проблемного Запада, который местами, по словам Путина, «переживает тектонические сдвиги», с помощью позитивных статистических данных, озвученных ещё до самих вопросов, президент постарался обрисовать образ стабильной, хотя и не беспроблемной России.
Большая часть пресс-конференции была посвящена именно внутренним проблемам страны. Как подчеркнула The Daily Telegraph, глава Кремля хотел выслушать представителей самых отдалённых регионов, которым обычно трудно «достучаться» до столь высокого уровня. В конце концов, в этот раз «целевая аудитория» Путина находится не в штаб-квартирах ведущих мировых СМИ — это простые россияне, живущие в стране, которой он, «так или иначе, руководит почти 20 лет», напоминает Forbes.
Президент, по словам Le Figaro, постарался «ободрить своих сограждан, недовольных повышением цен и ухудшением уровня жизни». Путин подчеркнул разницу между протестами «жёлтых жилетов», возмущённых новой энергетической политикой властей, повлёкшей повышение цен на топливо, и подорожанием бензина в России, которое обусловлено скорее внешними факторами, ростом цен на нефть, и негативные последствия которого Москва старается минимизировать.
Газета Le Monde уверена: «Хозяин Кремля свою песню знает». Путин постоянно проводит свои пресс-конференции с 2001 года, за исключением «медведевских лет» с 2008 по 2012. Так что, несмотря на всё-таки скромные показатели роста, президент обещал россиянам «золотой век для российской экономики», резюмировал TV5 Monde. А слова о плюсах «справедливого распределения ресурсов» и «заботы о малообеспеченных слоях населения», которые должны лечь в основу политики Кремля, заставили Stern задуматься, не задался ли Путин целью вернуть в Россию социализм.
«Символ автократии»
За много лет пресс-конференция Владимира Путина превратилась в «шоу, отточенное до совершенства», считает шведское издание Dagens Nyheter. Стремясь привлечь внимание президента, журналисты, съехавшиеся «со всей страны и с пяти континентов», пытаются выглядеть как можно ярче. Как отмечает Capital.fr, «в этом году одна журналистка оделась Снегурочкой, тогда как двое других надели жёлтые жилеты и держали плакат «Нас ждёт Париж». Владимиру Путину даже пришлось шутливым тоном попросить их не превращать пресс-конференцию в несанкционированную демонстрацию, добавил ливанский сайт L’Orient-Le Jour.
Обычно в продолжение упомянутой The Guardian «праздничной атмосферы» присутствующие в зале размахивают разномастными плакатами. Но в этом году организаторы попросили журналистов сдерживаться в размерах табличек, чтобы не загораживать вид камере.
Редакторы Mannheimer Morgen сочли, что российский лидер «был агрессивен и в то же время любезен». Чтобы разрядить обстановку, Путин не преминул вставить пару традиционных шуток, позволив журналистам даже «выведать у него личный секрет», заметил Pfälzischer Merkur. И тунисский новостной портал Réalités не на шутку задумался, действительно ли российский президент намерен покончить с холостяцкой жизнью.
Путин проговорил долгие 4 часа, по ораторской стойкости в глазах Bloomberg приблизившись к легендарному Фиделю Кастро. И уж насколько Дональд Трамп любит проводить долгие конференции, с Путиным ему пока не сравниться, уверен CNN. Как утверждает Nordwest Zeitung, эта пресс-конференция — «символ российской автократии». В отличие от того же Трампа, который часто сталкивается с сопротивлением на своих пресс-конференциях и который, когда ему задают назойливые вопросы, нередко теряет самообладание, у Путина журналисты — «услужливые суфлёры, которые стараются не скомпрометировать своего президента. Путин и его администрация устанавливают здесь правила — а те, кому разрешили прийти, их придерживаются».
На протяжении всей встречи с журналистами российский лидер казался невозмутимым и умело «жонглировал» цифрами и фактами, комментирует CNN. Пресс-конференция — «шанс для Путина продемонстрировать, насколько тонко он владеет искусством внешней и внутренней политики. И он этим шансом воспользовался», уверен канал.
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