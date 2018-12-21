Мировые СМИ: на пресс-конференции Путин преподал Западу «урок демократии» и успокоил россиян

20:55 Ковтун и Самарин рассказали, где встретят Новый год Российские фигуристы Максим Ковтун и Александр Самарин ответили на вопрос, где и с кем собираются встречать Новый год.

20:55 Курс доллара превысил 69 рублей Курс доллара поднялся выше 69 рублей впервые с 12 сентября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

20:47 Норвежка Олсбу-Ройзланд победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Чехии, Старых — десятая Норвежка Марте Олсбу-Ройзланд одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

20:45 Эксперт прокомментировал предложение разрешить полицейским вскрывать машины Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Nation News прокомментировал предложение МВД России предоставить полицейским право вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.

20:43 Полиция: число пострадавших на протестах в Барселоне превысило 60 В ходе акций протеста в Барселоне пострадали 62 человека, сообщают региональные экстренные службы.

20:41 В Госдуме оценили решение ГА ООН отклонить резолюцию России по ДРСМД Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT решение Генассамблеи ООН не принимать российскую резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

20:32 Ковтун рассказал, кому посвящает свою победу на чемпионате России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, кому посвящает свою победу в мужском одиночном катании на чемпионате России, проходящем в Саранске.

20:27 Самарин поблагодарил болельщиков за поддержку на ЧР по фигурному катанию Александр Самарин прокомментировал своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Саранске.

20:27 На разбившемся в ДР Конго Ан-26 перевозили оборудование для выборов В МИД России сообщили, что на борту разбившегося в ДР Конго Ан-26 находилось оборудование, необходимое для проведения запланированных на 30 декабря президентских, парламентских и местных выборов.

20:19 Полянский: многие страны не смогли выступить в поддержку резолюции по ДРСМД из-за США Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что многие страны не смогли открыто выступить в поддержку российского проекта резолюции по сохранению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на голосовании в Генеральной Ассамблее всемирной организации из-за давления США.

20:16 Фигурист Коляда заявил, что намерен ещё лучше готовиться к предстоящим соревнованиям Михаил Коляда прокомментировал своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Саранске.

20:14 Эксперт прокомментировал решение ЕС продлить экономические санкции против России Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT прокомментировал решение Евросоюза продлить экономические санкции в отношении России на шесть месяцев.

20:09 Ковтун о своей победе на ЧР: это лишь шаг к тому, чего я хочу добиться Максим Ковтун прокомментировал свою победу в мужском одиночном катании на чемпионате России, проходящем в Саранске.

20:09 Россия разочарована позицией ЕС в ГА ООН по резолюции в поддержку ДРСМД Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал результаты голосования в Генеральной Ассамблее всемирной организации по российскому проекту резолюции в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

19:56 Эксперт оценил призыв МИД России к Киеву не вмешиваться в дела церкви Религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал RT призыв России к властям Украины не вмешиваться в дела церкви, как полагается светскому государству.

19:51 Авербух о выступлении Медведевой на ЧР: чудес не бывает Хореограф и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.

19:49 Ковтун стал победителем чемпионата России по фигурному катанию Максим Ковтун занял первое место в мужском одиночном катании на чемпионате России, проходящем в Саранске.

19:44 Клинцевич исключил вероятность войны между Россией и Украиной Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич исключил возможность войны между Россией и Украиной.

19:36 Защита обратилась в Минюст Греции из-за решения выдачи Винника во Францию Адвокаты Александра Винника направили ноту министру юстиции Греции Михалису Калогиру о том, что выдача россиянина в США и во Францию неприемлема, защита просит экстрадировать Винника в Россию. Об этом сообщил адвокат Тимофей Мусатов.

19:22 Алиев высказался о выступлении Медведевой в короткой программе на ЧР в Саранске Дмитрий Алиев высказал мнение о неудачном выступлении Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.

19:20 Присяжные в Брянске оправдали всех фигурантов «макового дела» В Брянском областном суде коллегия присяжных заседателей приняла решение вынести оправдательный вердикт фигурантам дела о ввозе в 2010 году в Россию 42 тонн кондитерского мака. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Галина Кубекина.

19:20 Поклонская иронично прокомментировала планы депутата Рады объявить войну России Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала инициативу своего украинского коллеги из Верховной рады Виталия Куприя объявить войну России.

19:12 Алиев считает, что провалил своё выступление на чемпионате России Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Саранске.

19:04 Медведева поблагодарила болельщиков после неудачи в короткой программе на ЧР Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к болельщикам после неудачного выступления в короткой программе на чемпионате России в Саранске.

19:04 ЕС продлил санкции в отношении России до 31 июля 2019 года Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев.

19:00 В Волгоградской области при пожаре в частном доме погибли три человека В хуторе Кругловка Волгоградской области в результате пожара в частном деревянном доме погибли три человека. Об этом сообщили в Урюпинском межрайонном следственном отделе СУ СК по региону.

18:57 Жулин считает, что Медведева лишилась шансов попасть на чемпионат мира и Европы Известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.

18:57 Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

18:55 Климкин потребовал объяснений из-за соглашения с российской ТВЭЛ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что украинская национальная атомная энергетическая компания (НАЭК) «Энергоатом» и российская ТВЭЛ подписали дополнительное соглашение, направленное на уменьшение поставок ядерного топлива, а также ограничение срока поставок 2025 годом.

18:53 В МИД выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека на Украине В Министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека на Украине.

18:52 Трамп рассказал о своих успехах в борьбе с ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из его предшественников не нанёс столько урона террористической организации «Исламское государство»*, как он.

18:49 Брату Кокорина вменили больше всего статей по делу о драках в Москве Брату нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кириллу вменяется большее количество статей обвинения, чем другим фигурантам дела о драках в Москве.

18:45 Эксперт оценил решение московского суда выдать санкцию на арест Браудера Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал решение Тверского суда Москвы заочно выдать санкцию на арест главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества.

18:44 МИД России призвал Киев перестать вмешиваться в дела церкви Россия призывает власти Украины не вмешиваться в дела церкви, как полагается светскому государству. Об этом говорится в заявлении МИД России.

18:34 Орсер заявил, что Медведева не сдаётся и будет бороться до конца на чемпионате России Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

18:32 Мать шестерых детей из Уфы получила российское гражданство после публикации RT Героиня материала RT мать шестерых детей Евгения Гузенко из Уфы, которая на протяжении 20 лет не могла оформить гражданство России, несмотря на то что у её родителей российские паспорта, смогла получить необходимые документы.

18:32 Адвокат заявил о планах обжаловать переквалификацию вменяемой Мамаеву статьи Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил о намерении жаловаться в прокуратуру на решение о переквалификации обвинения футболисту.

18:31 Трамп назвал себя жёстким, но справедливым по отношению к России и Китаю Президент США Дональд Трамп заявил, что действует жёстче всех американских президентов в отношении России и Китая.

18:27 Хейли потеряла голос и заявила, что это «осчастливит многие страны» Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила о потере голоса, что, по её мнению, «осчастливит многие страны».

18:16 Загитова выступит 16-й в произвольной программе на чемпионате России В Саранске состоялась жеребьёвка спортсменок, выступающих в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.

18:13 В МЧС сообщили о ликвидации пожара на юге Москвы В ГУ МЧС России по городу Москве сообщили о ликвидации возгорания на Дорожной улице. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

18:11 Пассажиропоток аэропорта Пулково вырос на 12% в январе — ноябре Пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково вырос на 12% в январе — ноябре 2018 года. Обслужено почти 17 млн человек. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

18:10 Юрист прокомментировал решение суда в Москве выдать санкцию на арест Браудера Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал в беседе с RT решение Тверского суда Москвы заочно выдать санкцию на арест главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества.

18:08 В ГИБДД исключили возможность повторного экзамена при замене прав В ГИБДД не планируют вводить повторный экзамен для водителей при замене прав. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

18:02 В Ялте ликвидировали пять несанкционированных свалок В Ялте ликвидировали пять несанкционированных свалок, сообщает «Крыминформ».

18:01 В Московском зоопарке заявили о рождении более 800 детёнышей в 2018 году Более 800 детёнышей родились в Московском зоопарке в 2018 году, сообщает портал мэра и правительства столицы.

18:00 В Петербурге официально утвердили День ветерана труда В Санкт-Петербурге официально утвердили День ветерана труда, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

17:59 Названы российские регионы — лидеры по продажам автомобилей в январе — ноябре Стали известны российские регионы — лидеры по продажам автомобилей в январе — ноябре 2018 года, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

17:58 Спасатели предупредили о температуре ниже -40 °С в Кемеровской области В Кемеровской области ожидается сильный мороз, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.