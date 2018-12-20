Capital: Путин обвинил Запад в желании сдержать развитие России

Антироссийские санкции и различные обвинения в адрес Москвы связаны лишь со стремлением Запада помешать «росту могущества» России, заявил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. Как отмечает Capital, президент также постарался убедить россиян в том, что у страны хорошие экономические перспективы.

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин осудил желание Запада остановить развитие России и пообещал россиянам экономический рост, передаёт Capital.



Как отмечает французское издание, в этом году пресс-конференция проходила в контексте «возобновившейся напряжённости в отношениях с Западом, в частности по поводу намерения американцев выйти из ядерного договора и по поводу ноябрьского вооружённого инцидента с Украиной у берегов Крыма».



Отвечая на вопрос о западных санкциях, российский лидер заверил слушателей, что эти санкции связаны с «ростом могущества России». Ту же логику Владимир Путин применил и тогда, когда речь зашла о шпионских скандалах и обвинениях в адрес Москвы, пишет Capital.



«Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое придумали бы. А цель только одна — сдержать развитие России как возможного конкурента», — заявил президент.



Capital отмечает, что внутри страны Путин сталкивается с «ростом недовольства» из-за «непопулярной пенсионной реформы, обрушившей его рейтинг». Пресс-конференцию он начал с «перечисления главных экономических показателей страны». Глава государства заверил, что России вполне по силам вернуться в пятёрку крупнейших мировых экономик.



«В 2015 и 2016 годах в России была рецессия на фоне падения цен на нефть и западных санкций, связанных с украинским кризисом. С тех пор страна возобновила рост, но этот рост остаётся скромным, — говорится в статье. — Путин, похоже, возложил вину на своего премьер-министра Дмитрия Медведева, которому доверил задачу проведения пенсионной реформы и которого нехотя поддержал, сказав, что «в целом» удовлетворён его работой во главе правительства».



Capital отмечает, что журналисты, «съехавшиеся со всей страны и с пяти континентов», как обычно, соревновались в эффектности, стремясь привлечь внимание российского лидера. Так, одна журналистка оделась Снегурочкой, а двое других надели жёлтые жилеты и держали плакат «Нас ждёт Париж».



«Организаторы, однако, попросили журналистов не размахивать плакатами юмористического, абсурдного или провокационного содержания, как они привыкли делать для привлечения внимания», — говорится в статье.