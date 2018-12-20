Страна.ua Оригинал

СТРАНА.ua: керченскую провокацию Путин назвал попыткой поднять рейтинг Порошенко

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Путин прокомментировал инцидент в Азовском море. Как передаёт «Страна.ua», на пресс-конференции российский президент заявил, что данное событие было провокацией украинских властей накануне президентских выборов.
СТРАНА.ua: керченскую провокацию Путин назвал попыткой поднять рейтинг Порошенко
Reuters

Президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции прокомментировал события на Азове, окончившиеся захватом украинских моряков. Как пишет «Страна.ua», по его мнению, это была провокация украинских властей в преддверии выборов президента. 

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналиста, был ли данный инцидент провокацией. 

«Вы констатировали: это была провокация. Да, верно. Зачем нашим украинским партнёрам это было? Там выборы. Действующему президенту надо поднимать рейтинг. У Юлии Владимировны сейчас более 20%. У Зеленского, Бойко, Порошенко — 12%. Так вот: Керчь — плохой способ поднятия рейтинга. Был расчёт на то, что кто-то из моряков погибнет. Но, слава богу, этого не случилось», — сказал российский президент. 

Как напоминает издание, ранее Пётр Порошенко заявил, что захват Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе — это не инцидент или кризис, а война. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Порошенко использует образ России как в врага в своей избирательной кампании.  

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Страна.ua Украина Европа
теги
Азов Владимир Путин Петр Порошенко Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров