СТРАНА.ua: керченскую провокацию Путин назвал попыткой поднять рейтинг Порошенко

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17:05 Эксперт прокомментировал пресс-конференцию Путина Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT пресс-конференцию президента России Владимира Путина, в ходе которой глава государства отвечал на вопросы журналистов по различным темам, связанным с внешней и внутренней политикой, а также социально-экономической ситуацией в России и мире.

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