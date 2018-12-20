СТРАНА.ua: керченскую провокацию Путин назвал попыткой поднять рейтинг Порошенко

Владимир Путин прокомментировал инцидент в Азовском море. Как передаёт «Страна.ua», на пресс-конференции российский президент заявил, что данное событие было провокацией украинских властей накануне президентских выборов.
Президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции прокомментировал события на Азове, окончившиеся захватом украинских моряков. Как пишет «Страна.ua», по его мнению, это была провокация украинских властей в преддверии выборов президента.
Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналиста, был ли данный инцидент провокацией.
«Вы констатировали: это была провокация. Да, верно. Зачем нашим украинским партнёрам это было? Там выборы. Действующему президенту надо поднимать рейтинг. У Юлии Владимировны сейчас более 20%. У Зеленского, Бойко, Порошенко — 12%. Так вот: Керчь — плохой способ поднятия рейтинга. Был расчёт на то, что кто-то из моряков погибнет. Но, слава богу, этого не случилось», — сказал российский президент.
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