УП: Климкин назвал инициативу Германии по Азову новой санкцией против России

Павел Климкин назвал идею введения международного мониторинга за судоходством в Азовском море новой санкцией против России. Как пишет «Украинская правда», ранее с таким предложением выступил глава МИД Германии Гайко Маас.

Введение механизма международного мониторинга за судоходством в Керченском проливе и Азовском море — идея, которую предложил глава МИД Германии Гайко Маас — может стать своего рода санкцией против России. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после участия в рабочей встрече с министрами иностранных дел государств-членов ЕС в Брюсселе.

«Германия хочет установления механизма международного мониторинга. Я считаю, что это само по себе является санкцией для России. Я буду разговаривать с Хайко Маасом через несколько дней и буду дискутировать с ним, какие именно санкции и соответственно, будет ли их поддерживать Германия», — отметил Климкин.

Как напоминает издание, ранее Маас предложил расширить наблюдательную миссию ОБСЕ на Украине на Азовское море. Предложение должны обсудить на этой неделе во время встречи представителей Украины и России при посредничестве Франции и Германии. В то же время Маас подчеркнул, что Германия считает нецелесообразными новые санкции ЕС против России пока будут продолжаться усилия по урегулированию конфликта.