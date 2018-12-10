Times: Рухани предупредил Запад о «наводнении» беженцами и наркотиками

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил Западу увеличением наркотрафика и миграционного потока в результате антииранских санкций Вашингтона, пишет The Times. Вместе с тем Рухани отметил укрепление отношений Ирана с Турцией, Россией и Китаем.

Президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что американские санкции против его страны приведут к «наводнению» Запада наркотиками, беженцами и террористами, пишет The Times.



Кроме того, во время своего выступления на прошедшей в Тегеране конференции по вопросам борьбы с терроризмом, на которой также присутствовали представители Турции, России, Китая, Пакистана и Афганистана, Рухани отметил, что ежегодно Иран выделяет $800 млн на борьбу с наркотрафиком. Вызвано это тем, что через страну лежит путь поставок наркотиков из Афганистана и Пакистана в Европу.



«Представьте, какая катастрофа произойдёт, если плотину прорвёт, — сказал Рухани, — я предупреждаю тех, кто вводит санкции, что если они повлияют на возможность Ирана бороться с наркотиками и терроризмом… вы не будете застрахованы от наводнения наркотиками, искателей убежища, бомб и терроризма».



Вместе с тем через Иран также проходит путь незаконного ввоза мигрантов в Европу, отмечает издание.



Рухани заметил, что ухудшение экономического положения, вызванное санкциями Вашингтона, привело к весьма ощутимому росту числа людей, незаконно пересекающих границу с Турцией на своём пути в страны ЕС. Так, в прошлом году иранский риал потерял около 65% своей стоимости, что вызвало резкое увеличение цен на продукты питания в стране. Кроме того, в Иране проживает множество мигрантов из Афганистана, стремящихся попасть в Европу.



Лидер страны также подчеркнул укрепление связей между Ираном, Турцией, Россией и Китаем.



«Наказывая Турцию, они наказывают нас всех. Каждый раз, когда они угрожают России, мы также считаем это риском для нашей безопасности. Когда они вводят санкции против Ирана, на деле они вводят их против всех», — приводит The Times слова Рухани.