Американский аналитик: войны Трампа в Twitter лишь приводят врагов США в ярость и больше ничего

Президенту США не стоит сыпать угрозами в Twitter: пусть его жёсткая политика на международной арене говорит сама за себя, пишет директор оборонных исследований Центра национальных интересов на сайте Fox News. По словам автора статьи, «сногсшибательная риторика» Трампа воодушевляет его сторонников, но в конечном итоге мешает достижению внешнеполитических целей.

«Как бы ни хотелось президенту Трампу броситься в контратаку и выпустить риторические ракеты против любого другого лидера, посмевшего угрожать Соединённым Штатам или негативно высказаться о нём самом, нет никакой необходимости публично угрожать другим странам и оскорблять их», — пишет Гарри Казианис, директор оборонных исследований Центра национальных интересов, на сайте Fox News.



На прошлой неделе американский президент был «взбешён» заявлением иранского лидера Хасана Роухани о том, что «война с Ираном была бы матерью всех войн». Ответом стал гневный твит, написанный одними прописными буквами: «НИКОГДА, НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ УГРОЖАЙТЕ СОЕДИНЁННЫМ ШТАТАМ, ИНАЧЕ ВАМ ПРИДЁТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ С ТАКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ, С КАКИМИ МАЛО КТО СТАЛКИВАЛСЯ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ. НАША СТРАНА БОЛЬШЕ НЕ СТАНЕТ ТЕРПЕТЬ ВАШИ БЕЗУМНЫЕ СЛОВА НАСИЛИЯ И СМЕРТИ. БЕРЕГИТЕСЬ!»



При этом, как уточняет автор статьи, Трамп, «возможно, не заметил», что в том же самом заявлении Роухани называл мир между Америкой и Ираном «матерью всего мира».



«Спонтанность» главы Белого дома позволяет ему воодушевлять своих сторонников и удерживать внимание СМИ, однако в итоге подобная «сногсшибательная риторика» может помешать достичь поставленных целей на международной арене, отмечает аналитик.



Так, угрозы Трампа в адрес Ирана могут отпугнуть от стола переговоров Северную Корею. По мнению Казианиса, Ким Чен Ын рассматривает свой небольшой ядерный арсенал как «страховку» от американской военной операции, результатом которой могло бы быть его свержение и гибель. Перед глазами Кима много примеров: Саддам Хусейн в Ираке, талибы в Афганистане, Муаммар Каддафи в Ливии — у всех них не было ядерного оружия, и США напали и уничтожили их.



Теперь же «северокорейский лидер видит, что Иран — согласившийся не создавать ядерное оружие — получает от президента Трампа угрожающий твит только потому, что президент Исламской Республики опубликовал заявление, которое нашему президенту не понравилось… — говорится в статье. — В то же время с ядерной Северной Кореей США проводят саммит, и президент Трамп обращается с ней уважительно. И Ким добился от Трампа отмены совместных учений США и Южной Кореи».



«Ким не дурак. Он должен заметить явную тенденцию: оставь ядерное оружие при себе — и нападение США тебе не грозит. Избавься от своего ядерного оружия — и тебе грозит нападение, свержение и смерть. Он знает, что ни одной стране с ядерным оружием не грозит американское вторжение», — пишет Казианис. Таким образом, горячность Трампа с Ираном лишь «укрепит решимость» КНДР не расставаться со своими атомными бомбами, а то и сблизит Пхеньян с Тегераном. Разведка США опасается, что при таком сценарии Северная Корея и Иран могут помочь друг другу ракетными и ядерными технологиями, говорится в статье.

Автор статьи приводит мнение бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома: «Риторика администрации Трампа лишь создаст проблемы в перспективе. Лучше давать отпор, вводя санкции, заключая альянсы со странами, у которых те же интересы, или даже создавая новые партнёрства. Войны в Twitter, может быть, и кажутся актуальной тенденцией нашего времени, но они лишь приводят наших врагов в ярость, а больше ничего особо не делают».



Казианис признаёт, что «бескомпромиссность» Трампа перед лицом любой угрозы резко контрастирует со «слабой» политикой Обамы и нравится многим избирателям. О внешнеполитических шагах нынешней администрации Белого дома автор статьи отзывается одобрительно. По его словам, поставки оружия Украине, отмена «ужасной» ядерной сделки с Ираном, удары по Сирии и тарифы против Китая характеризуют президента как «сильного, мудрого и эффективного лидера».



Автор статьи напоминает читателям кредо Теодора Рузвельта: «Говори тихо и держи при себе большую палку», — и советует Трампу «вести себя тихо в Twitter», чтобы «жёсткая политика» говорила сама за себя.