Die Welt: из-за «диких твитов» Трампа в Германии предлагают обзавестись ядерной бомбой

Словесные атаки главы Белого дома Дональда Трампа на НАТО и ФРГ подталкивают Германию к созданию собственной ядерной бомбы, заявил в интервью Die Welt немецкий политолог Кристиан Хаке. Оказавшись в роли «врага номер один» США, Берлин должен переосмыслить свою политику безопасности и приступить к наращиванию собственного потенциала устрашения, убеждён эксперт.

Немецкий политолог Кристиан Хаке считает, что Германии нужна своя ядерная бомба. После словесных атак главы Белого дома Дональда Трампа на НАТО и ФРГ, Берлин должен устранить зависимость своей безопасности от американцев и заняться наращиванием собственного потенциала устрашения, советует эксперт. «В новой роли врага номер один американского президента Германия вынуждена кардинально переосмыслить свою политику безопасности, — заявил Хаке в интервью Die Welt. — Впервые с 1949 года федеративная республика Германия осталось без ядерного щита США. На сегодняшний день Германия беззащитна перед экстремальными кризисными ситуациями».

Политолог считает, что ядерное оружие позволит защитить страну от попыток шантажа. Он также подчеркнул, что дипломатия эффективна только при наличии мощной военной поддержки. Из дипломатов, военных и учёных мало кто разделяет тезисы Хаке, но многие считают эту тему важной для обсуждения, ведь иначе Германия станет «игрушкой», а не игроком в мировой политике. Речь идёт о выживании Германии. Некоторые дипломаты считают, что ядерная инициатива только нарушит мультиполярный миропорядок, ведь для её реализации Берлину придётся выйти из ряда международных соглашений. Это подорвёт доверие союзников и, возможно, даже спровоцирует внутриполитические конфликты, опасаются эксперты.

Бывший посол Германии в Лондоне и Вашингтоне Петер Аммон считает, что в результате «Германия останется в одиночестве и станет объектом (обоснованной) критики своих партнёров и, возможно, даже санкций США». «Для наших союзников дикие твиты президента США Трампа — недостаточное основание для нарушения международного режима нераспространения, — пояснил дипломат. — Это приведёт к катастрофической потере доверия». В случае если США больше не смогут гарантировать безопасность Германии, Аммон предлагает заключить с Францией сделку, предусматривающую глубокую интеграцию двух стран в сфере обороны и разработки ядерного вооружения.

Только сильная Германия — в политическом, экономическом и военном плане — сможет противостоять России, Китаю и США, прокомментировал ситуацию экс-генерал НАТО Харальд Куят. Он убеждён, что безопасность Германии плотно связана с ЕС и Северо-атлантическим альянсом. По его мнению, самостоятельная ядерная инициатива Германии «подрывает этот надёжный фундамент безопасности», ведь в таком случае Россия начнёт создавать свой ядерный противовес, а это взаимосвязано с серьёзным рисками для ФРГ и её союзников.