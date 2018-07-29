RCD: НАТО стоит обновить ядерную доктрину, чтобы дать отпор «российскому авантюризму»

Несмотря на некоторый прогресс в модернизации своих вооружённых сил, Россия продолжает во многом полагаться на ядерный арсенал как на средство сдерживания, пишет Real Clear Defense. Поэтому, как считает портал, НАТО следует дать понять Москве, что любое нападение на членов альянса, как с применением ядерного оружия, так и без, будет встречено ответным ядерным ударом.

Россию можно назвать военной державой в первую очередь из-за её большого арсенала ядерного оружия. Оно играет настолько важную роль во внешней и оборонной политике Москвы, что она даже собирается развернуть новые крылатые ракеты дальнего радиуса действия «в нарушение» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) ради усиления своего ядерного потенциала, пишет Real Clear Defense.

Хотя обычные силы России за последнее десятилетие прошли через модернизацию, они остаются способны лишь на ограниченные наступательные операции против НАТО на небольшом удалении от собственной границы. Кроме того, по мнению портала, усилия Кремля по созданию национального мобилизационного потенциала, по большому счёту, ни к чему не привели. Тем не менее Россия создала целый комплекс оперативных и стратегических ядерных средств, которые интегрировала в свою доктрину по осуществлению операций против НАТО.

Существует распространённое мнение, продолжает Real Clear Defense, что Москва хочет снизить свою зависимость от ядерного арсенала в рамках национальной политики безопасности. Хотя прогресс в снабжении российских войск неядерными образцами вооружений очевиден, их количество и качество недостаточно для ликвидации зависимости Москвы от ядерного арсенала.

Кроме того, как считает издание, у российских ядерных сил есть слабости, которые Запад может использовать. Россия вынуждена полагаться на свой ядерный потенциал, чтобы нивелировать недостатки своих обычных сил.

Это обстоятельство становится причиной нескольких проблем, в частности необходимости стремительного обострения ситуации в случае успеха операций противника на начальном этапе конфликта, а также наличия невероятно сильной разведки для нанесения первого, обезоруживающего удара. Это также означает, что России придётся учитывать вариант ограниченной ядерной войны на своей территории.

«В этом контексте НАТО и США должны сделать своим главным приоритетом воссоздание надёжной, крепкой и дееспособной «лестницы эскалации»… с чёткими критериями для каждой ступени», — подчёркивает Real Clear Defense.

США уже объявили о планах по модернизации всех столпов своей «ядерной триады». Более того, Вашингтон уже начал программу по усовершенствованию тактического ядерного оружия, в частности бомбы B61. Эти программы, по мнению портала, следует ускорить для того, чтобы гарантировать эффективное ядерное сдерживание.

Не так давно администрация Трампа опубликовала свою ядерную доктрину, в которой говорится, что США развернут способные нести ядерное оружие самолёты F-35 на территории НАТО, произведут небольшое количество ядерных зарядов малой мощности для установки на баллистические ракеты подводного базирования, а также разработают новые ядерные крылатые ракеты подводного пуска.

Несколько союзников США по НАТО также способствуют усилению сдерживающего потенциала альянса. Великобритания в сотрудничестве с США работает над новым классом подлодок, на которые можно будет установить ракеты Trident. Франция тем времен модернизирует свои ядерные силы морского и воздушного базирования.

Особняком в этом плане стоит Германия. Хотя Берлин не обладает ядерным оружием, он вместе с Бельгией, Италией, Нидерландами и Турцией подписал соглашению, согласно которому американское ядерное оружие может находиться на их территории.

Однако Германия может не сыграть той предполагаемой важной роли, которая ей отводится по условиям соглашения. Немецкие ядерные «Торнадо» стремительно приближаются к концу срока эксплуатации. Единственным своевременным решением для Люфтваффе будет приобретение самолётов F-35A, некоторые из которых способны нести ядерное вооружение.

НАТО следует обновить ядерную доктрину. По этому поводу ведущий американский теоретик в области ядерного сдерживания Мэтью Крёниг пишет следующее: «В своей доктрине сдерживания НАТО должно ясно дать понять, что оно ответит на любое использование ядерного оружия против членов альянса разрушительным ответным ядерным ударом. НАТО также следует сохранить возможность ответить на нападение России с помощью неядерных средств ядерным ударом. Альянс должен иметь в виду этот вариант не потому, что быстрый удар с помощью ядерных средств будет необходим или осуществлён автоматически, а потому что у России тогда не будет оснований полагать, что такой шаг предпринят не будет. Более того, члены НАТО на Востоке в своём большинстве предпочтут ядерное сдерживание потенциальному российскому вторжению».

Поэтому США и НАТО надо признать, что стратегическая оборона может сыграть роль в борьбе со стратегией России, которая заключается в ядерном устрашении. Российские лидеры признают, что беспокоятся о том, что ПВО и ПРО смогут понизить эффективность их ядерного сдерживания.

Поэтому, как полагает портал, целью ядерного сдерживания западных стран должно быть предотвращение эскалации конфликта до применения ядерного оружия, к которому Москва может прибегнуть, чтобы закрепить успехи «обычного вторжения».

По большому счёту, единственное, что сдерживает «агрессивные импульсы» Владимира Путина, это объединённая военная мощь западных держав. Следовательно, для США и их союзников невероятно важно усиление их обычных и ядерных сил. Развёртывание передовых средств обороны на суше и море, возращение американских бронетанковых соединений в Европу и инвестиции в продвинутые образцы воздушной техники, вроде F-35 — всё это послужит для сдерживания «российского авантюризма», подводит итог Real Clear Defense.