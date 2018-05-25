DM: британский глава Минобороны призвал вложиться в армию ради ответа на «российскую агрессию»

Великобритания должна заняться наращиванием своих Вооружённых сил ради противостояния «российской агрессии», приводит Daily Mail слова министра обороны этой страны Гэвина Уильямсона. По словам министра, Лондону нужно выделить на армию и флот дополнительные деньги — в противном случае Великобритании придётся рассчитывать исключительно на ядерное оружие.

Великобритания должна наращивать свои Вооружённые силы для противостояния «российской агрессии», приводит Daily Mail слова министра обороны этой страны Гэвина Уильямсона.

В частности Уильямсон заявил, что президент России Владимир Путин бросает Великобритании «вызов в каждой сфере», а опасность, грозящая стране, находится на высшем уровне с момента окончания холодной войны.

Кроме того, министр рассказал о десятках случаев «вторжения» российских самолётов и кораблей, на которые приходилось реагировать ВВС и ВМС Великобритании. Это заявление, как отмечает издание, Уильямсон сделал на фоне идущей борьбы с Минфином Великобритании за выделение дополнительных средств на военные нужды.

«Такие возрождающиеся государства как Россия Путина ведут себя всё более самоуверенно. Кремль продолжает бросать нам вызовы в каждой сфере, — заявил Уильямсон. — Менее чем за десятилетие королевские ВВС были подняты по тревоге 58 раз в ответ на приближение российских военных самолётов».

Британский министр указал на то, что российская активность в Северной Атлантике выросла десятикратно «до уровня, не виданного с конца холодной войны».

«К тому же Россия закрыла глаза на химическую бойню в Сирии, попутно с помощью кибератак мешая работе правительств и подрывая демократию», — добавил он.

По словам министра, чтобы дать ответ на растущую угрозу, Лондону нужно адаптироваться. «Поэтому мы работаем над тем, чтобы у наших Вооружённых сил было оснащение и поддержка, необходимая им для того, чтобы обезопасить нашу страну — будь то в киберпространстве, на суше, в воздухе или на море», — заявил Уильямсон.

Кроме того в речи, рассчитанной на канцлера Казначейства Великобритании Филипа Хэммонда, министр обороны отметил, что выделение денег на оборону нужно для того, чтобы «плохие вещи не произошли». По его словам, если у Великобритании не будет эффективной армии, ВВС и флота, то ей придётся «обратиться к самому крупному средству сдерживания».

«Вам не захочется оказаться в ситуации, когда единственным средством сдерживания угрозы и агрессоров у вас останется ядерное оружие», — добавил он.

«Дело в авианосцах, дело в присутствии в Тихом океане, в присутствии в Северной Атлантике, Средиземном море и Персидском заливе, которое будут поддерживать неядерные фрегаты и эсминцы. Они смогут ... показать, что Великобритании не всё равно и что она будет защищать наши интересы и наши ценности, — подчеркнул глава оборонного ведомства. — Если у нас не будет обычных средств устрашения…, то мы окажемся в положении, в котором никто из нас не хочет оказаться, и нам придётся обратиться к самому крупному средству сдерживания».