Daily Mail Оригинал

DM: британский глава Минобороны призвал вложиться в армию ради ответа на «российскую агрессию»

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Великобритания должна заняться наращиванием своих Вооружённых сил ради противостояния «российской агрессии», приводит Daily Mail слова министра обороны этой страны Гэвина Уильямсона. По словам министра, Лондону нужно выделить на армию и флот дополнительные деньги — в противном случае Великобритании придётся рассчитывать исключительно на ядерное оружие.
DM: британский глава Минобороны призвал вложиться в армию ради ответа на «российскую агрессию»
Reuters

Великобритания должна наращивать свои Вооружённые силы для противостояния «российской агрессии», приводит Daily Mail слова министра обороны этой страны Гэвина Уильямсона.

В частности Уильямсон заявил, что президент России Владимир Путин бросает Великобритании «вызов в каждой сфере», а опасность, грозящая стране, находится на высшем уровне с момента окончания холодной войны.
 
Кроме того, министр рассказал о десятках случаев «вторжения» российских самолётов и кораблей, на которые приходилось реагировать ВВС и ВМС Великобритании. Это заявление, как отмечает издание, Уильямсон сделал на фоне идущей борьбы с Минфином Великобритании за выделение дополнительных средств на военные нужды.
 
«Такие возрождающиеся государства как Россия Путина ведут себя всё более самоуверенно. Кремль продолжает бросать нам вызовы в каждой сфере, — заявил Уильямсон. — Менее чем за десятилетие королевские ВВС были подняты по тревоге 58 раз в ответ на приближение российских военных самолётов».
 
Британский министр указал на то, что российская активность в Северной Атлантике выросла десятикратно «до уровня, не виданного с конца холодной войны».
 
«К тому же Россия закрыла глаза на химическую бойню в Сирии, попутно с помощью кибератак мешая работе правительств и подрывая демократию», — добавил он.
 
По словам министра, чтобы дать ответ на растущую угрозу, Лондону нужно адаптироваться. «Поэтому мы работаем над тем, чтобы у наших Вооружённых сил было оснащение и поддержка, необходимая им для того, чтобы обезопасить нашу страну — будь то в киберпространстве, на суше, в воздухе или на море», — заявил Уильямсон.
 
Кроме того в речи, рассчитанной на канцлера Казначейства Великобритании Филипа Хэммонда, министр обороны отметил, что выделение денег на оборону нужно для того, чтобы «плохие вещи не произошли». По его словам, если у Великобритании не будет эффективной армии, ВВС и флота, то ей придётся «обратиться к самому крупному средству сдерживания».
 
«Вам не захочется оказаться в ситуации, когда единственным средством сдерживания угрозы и агрессоров у вас останется ядерное оружие», — добавил он.
 
«Дело в авианосцах, дело в присутствии в Тихом океане, в присутствии в Северной Атлантике, Средиземном море и Персидском заливе, которое будут поддерживать неядерные фрегаты и эсминцы. Они смогут ... показать, что Великобритании не всё равно и что она будет защищать наши интересы и наши ценности, — подчеркнул глава оборонного ведомства. — Если у нас не будет обычных средств устрашения…, то мы окажемся в положении, в котором никто из нас не хочет оказаться, и нам придётся обратиться к самому крупному средству сдерживания».
 
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Daily Mail Великобритания Европа
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