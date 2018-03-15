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FT: министр обороны Великобритании посоветовал России «заткнуться и убраться»

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскритиковал Россию за её ответ на решение Лондона выслать 23 российских дипломата, пишет Financial Times. Как отмечает издание, Уильямсон не обошёл стороной и британско-российские отношения, охарактеризовав их как «исключительно холодные».
FT: министр обороны Великобритании посоветовал России «заткнуться и убраться»
Reuters

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон осудил Россию за её ответ на решение премьер-министра Терезы Мэй выслать 23 «предполагаемых российских шпиона», посоветовав Москве «заткнуться и убраться», пишет Financial Times.

По словам Уильямсона, нападение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию «возмутительно» и «отвратительно». Ранее в своей речи перед британскими парламентариями Тереза Мэй заявила, что крайне вероятно, что за инцидентом в Солсбери стоит Россия, из-за чего отношения между Великобританией и Кремлём погрузились в один из крупнейших кризисов со времени окончания холодной войны. 

Когда Уильямсона попросили прокомментировать ответ Москвы, который британские чиновники осудили за «необдуманный и саркастичный тон», министр обороны заявил следующее: «Если честно, России следует заткнуться и убраться. Если они отреагируют на наши действия, то мы внимательно изучим их ответные шаги». 

Говоря о дипломатическом климате между Москвой и Лондоном, Уильямсон заметил: «Давайте откровенно: отношения у нас не очень, так? Россия осуществила преднамеренные политические действия по нападению на Великобританию. Их часто называют «прохладной войной». Но сейчас, кажется, стало исключительно, исключительно холодно».

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Financial Times Великобритания Европа
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