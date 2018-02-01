Newsweek: в Москве британскому министру посоветовали не играть в Джеймса Бонда

Россия дала совет правительству Великобритании перестать относиться к ней как к злодею из фильмов о Джеймсе Бонде, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, причиной для такой реакции Москвы стало заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Москва способна убить тысячи людей, нанеся удар по британской инфраструктуре.
Россия посоветовала правительству Великобритании перестать относиться к ней как к злодею из фильмов о Джеймсе Бонде после того, как высокопоставленный британский чиновник заявил, что Москва способна убить тысячи людей, нанеся удар по важнейшим британским подводным коммуникациям, пишет Newsweek.
Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что российские корабли, по его мнению, очень привлекает подводная инфраструктура, которая связывает Великобританию с Европой и посредством которой миллионы людей получают электричество и топливо. «Чем они собираются заниматься, так это думать над тем, как нанести Великобритании такой ущерб», — заявил по этому поводу Уильямсон.
Не так давно британские военные также предупредили об «угрозе» со стороны России, корабли которой могут «перерезать подводные кабели» в Атлантике, чтобы получить преимущество над армией этой страны.
Однако Москва не слишком благосклонно восприняла эти заявления, обвинив Уильямсона в том, что тот черпает вдохновение из шпионских романов времён холодной войны.
«Такое впечатление, что в тот момент, когда министр обороны Великобритании делал эти заявления, он внутренне считал, что снимается в новой серии про Джеймса Бонда», — отметила по этому поводу официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Честно говоря, такие заявления — это полный дилетантизм», — заявила она, добавив, что подобные утверждения лишь мешают налаживанию отношений между Москвой и Лондоном.
В России предлагают сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой. Как стало известно RT, с таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
Фанаты московского «Спартака» раскритиковали голландского полузащитника команды Квинси Промеса после матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с греческим ПАОК, который завершился поражением красно-белых со счётом 2:3.
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал нападение на российских журналистов со стороны фанатов ПАОК перед матчем местной команды и «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT объяснил, почему США планируют ввести новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в британском Солсбери.
Власти Австралии лишили гражданства пять человек в связи с их участием в деятельности террористической организации «Исламское государство»* за рубежом. Об этом сообщил министр по делам миграции Питер Даттон.
До мая 2019 года в образовательные стандарты (ФГОС) планируется внести изменения, которые помогут обучающимся выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. Об этом RT сообщили в пресс-службе правительства России.
Власти американского штата Вирджиния объявили в городе Шарлотсвилл режим чрезвычайного положения 10—12 августа, накануне годовщины беспорядков, связанных с акциями националистов, которые проходили в 2017 году.
В Министерстве иностранных дел Эквадора заявили, что в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро действует режим чрезвычайного положения из-за притока беженцев из Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В посольстве России в США в очередной раз заявили, что Москва продолжает настаивать на проведении транспарентного расследования инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
В Белом доме разрабатывают документ, согласно которому президент США Дональд Трамп будет обладать полномочиями вводить санкции против граждан иностранных государств за вмешательство в американские выборы.
В посольстве России в США прокомментировали новые санкции, введённые Вашингтоном в отношении Москвы из-за инцидента с отравлением в британском Солсбери. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.
В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили, что Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомило представителей дипмиссии о задержании ещё нескольких человек, которые заявили, что они россияне.