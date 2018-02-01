Newsweek: в Москве британскому министру посоветовали не играть в Джеймса Бонда

Россия дала совет правительству Великобритании перестать относиться к ней как к злодею из фильмов о Джеймсе Бонде, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, причиной для такой реакции Москвы стало заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Москва способна убить тысячи людей, нанеся удар по британской инфраструктуре.

Россия посоветовала правительству Великобритании перестать относиться к ней как к злодею из фильмов о Джеймсе Бонде после того, как высокопоставленный британский чиновник заявил, что Москва способна убить тысячи людей, нанеся удар по важнейшим британским подводным коммуникациям, пишет Newsweek.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что российские корабли, по его мнению, очень привлекает подводная инфраструктура, которая связывает Великобританию с Европой и посредством которой миллионы людей получают электричество и топливо. «Чем они собираются заниматься, так это думать над тем, как нанести Великобритании такой ущерб», — заявил по этому поводу Уильямсон.

Не так давно британские военные также предупредили об «угрозе» со стороны России, корабли которой могут «перерезать подводные кабели» в Атлантике, чтобы получить преимущество над армией этой страны.

Однако Москва не слишком благосклонно восприняла эти заявления, обвинив Уильямсона в том, что тот черпает вдохновение из шпионских романов времён холодной войны.

«Такое впечатление, что в тот момент, когда министр обороны Великобритании делал эти заявления, он внутренне считал, что снимается в новой серии про Джеймса Бонда», — отметила по этому поводу официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Честно говоря, такие заявления — это полный дилетантизм», — заявила она, добавив, что подобные утверждения лишь мешают налаживанию отношений между Москвой и Лондоном.

