Sun: Джонсон создаст киберподразделение по борьбе с российскими ботами Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон создаст киберподразделение по борьбе с ботами и фейковыми аккаунтами, которые используются для распространения ложной информации и вмешательства в выборы, сообщает The Sun. Как отмечает издание, ложную информацию по делу Скрипаля публиковали около 2800 аккаунтов-ботов, связанных с Кремлём, и её просмотрели более 7,5 млн британцев. 25 марта 2018 Sun

Sun: сборная Англии поедет на ЧМ-2018 со своей едой и поварами Сборная Англии по футболу приедет в Россию со своей едой и поварами, которые будут проверять качество продуктов для игроков сборной, передаёт The Sun. Подобные меры принимаются руководством сборной для того, чтобы избежать отравления игроков на фоне скандала с отравлением в Солсбери. 22 марта 2018 Sun

Борис Джонсон: своими бесполезными ответными мерами Москва накажет лишь россиян Глава МИД Британии Борис Джонсон в своей статье для The Sun раскритиковал решение Москвы прекратить деятельность Британского совета в России и закрыть генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. По его словам, эти «бесполезные меры» станут наказанием лишь для простых россиян. 18 марта 2018 Sun

Sun: Мэй указала на вероятную причастность России к отравлению Скрипаля Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на Москву, пишет The Sun. По словам главы британского правительства, при совершении преступления использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в России. 12 марта 2018 Sun

Sun: Майк Тайсон проехал по России и увидел в россиянах чуткость и доброту Чемпион по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон приехал в Екатеринбург и посетил соревнования по единоборствам, сообщает The Sun. Во время этой поездки он отметил, что считает россиян чуткими и добрыми, но в Соединённых Штатах, по его словам, этого не видят. 26 февраля 2018 Sun

Sun: британские спецслужбы шпионят за русскими с помощью проституток-патриоток Элитные британские проститутки помогают спецслужбам получать секретную информацию у российских агентов, действующих в Соединённом Королевстве, утверждает The Sun. При этом, по данным таблоида, большинство девушек считают, что таким образом они выполняют свой патриотический долг. 22 января 2018 Sun

Sun: Великобритания обвинила российских троллей в «дезинформации» в Wikipedia Российские тролли и боты распространяют фейковые новости в интернет-энциклопедиях и на других сайтах, чтобы подкрепить «дезинформацию», вбрасываемую в интернет, сообщает The Sun со ссылкой на заявление британских парламентариев. В ближайшее время специальный комитет палаты общин намерен заслушать показания представителей крупнейших интернет-компаний о том, какие шаги они предпринимают для «идентификации и борьбы» с фейковыми новостями, добавляет издание. 13 января 2018 Sun

Ледяной Роналду в Москве напомнил The Sun об «ужасной скульптуре» в Португалии В честь Криштиану Роналду возвели новую статую — теперь уже изо льда, сообщает The Sun. К сожалению, как отмечает британское издание, она поразительно похожа на ужасный бюст, который был установлен в честь футболиста в аэропорту города Мадейра в прошлом году. 6 января 2018 Sun

The Sun предупредила британских туристов о «крайне высокой» вероятности терактов в России Туристам из Соединённого Королевства этой зимой нужно будет проявить особую бдительность, посещая Россию: по данным Форин-офиса, вероятность терактов в этой стране в настоящий момент является «крайне высокой», пишет британская The Sun. По данным издания, аналогичный уровень террористической угрозы наблюдается также в США, Германии и Франции. 3 января 2018 Sun

Sun: Джонсон приехал в Москву с жёсткими заявлениями и оливковой ветвью Россия не должна рассчитывать на восстановление отношений с Соединённым Королевством до тех пор, «пока она продолжает попытки дестабилизировать» Европу. Об этом в интервью The Sun заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. В то же время он выразил надежду, что Москве и Лондону удастся преодолеть текущие политические разногласия, учитывая их многовековые исторические связи. 22 декабря 2017 Sun