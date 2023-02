Sun: британское командование в шоке — болты реактора на дорогущей атомной подлодке закрепили суперклеем

Командование ВМФ Великобритании пришло в ярость и приказало провести тщательное расследование после того, как выяснилось, что во время ремонта атомной подводной лодки Trident сломанные болты на трубах системы охлаждения ядерного реактора «починили» суперклеем вместо того, чтобы их заменить. Это обнаружилось случайно лишь после того, как один из повреждённых болтов отвалился во время проверки на борту 16000-тонной подлодки HMS Vanguard, сообщает The Sun.

Как выяснилось, рабочие, занимавшиеся ремонтом британской подводной лодки Trident стоимостью £88 млн, решили склеить повреждённые болты в камере ядерного реактора при помощи суперклея, нарушая при этом стандарты ядерной безопасности и создавая потенциальный риск аварии. Источник в рядах ВМС сообщил The Sun, что министр обороны Бен Уоллес пришёл в ярость, узнав об этом.



Британское военное командование приказало провести тщательное расследование после того, как во время проверки на борту 16000-тонной субмарины HMS Vanguard отвалился один из болтов. И лишь благодаря этому были обнаружены остальные повреждённые крепления, которые держались за счёт клея, поясняется в статье.



Последующая проверка показала, что их случайно срезали в результате того, что слишком сильно затянули. Однако вместо того, чтобы сообщить все подробности повреждения и потратить время на рассверливание и замену, занимавшиеся ремонтом сотрудники специализированной британской компании Babcock решили просто приклеить головки обратно при помощи суперклея.



Повреждение было нанесено во время ремонта в сухом доке и дозаправки на военно-морской базе Королевского флота Великобритании Девонпорт, расположенной вблизи Плимута. Приклеенные болты — а таких было не менее семи — удерживали изоляцию на трубах с охлаждающей жидкостью в камере ядерного реактора.



То, что они держатся за счёт суперклея, было обнаружено лишь в этом месяце, прежде чем инженеры должны были впервые запустить реактор на полную мощность. Между тем в случае нарушения подачи охлаждающей жидкости потенциально может возникнуть риск аварии, подобной Чернобылю, подчёркивается в статье.



Занимавшиеся ремонтом рабочие сообщили о «сбое в рабочем процессе», однако умолчали о деталях проблемы, включая повреждение болтов и то, что они использовали суперклей для их фиксации. Теперь следователи изучают видеозаписи из дока, чтобы выяснить, когда именно это произошло и кто конкретно несёт за это ответственность. В соответствии с протоколами ядерной безопасности специалисты по ремонту всегда работают парами, поясняет The Sun.



«В рамках плановой проверки был обнаружен дефект работ, выполненных во время нахождения HMS Vanguard в сухом доке. Об этом было оперативно доложено и дефект был исправлен. Госсекретарь также провёл беседу по этому вопросу с исполнительным директором Babcock, чтобы получить гарантии относительно будущей работы», — говорится в официальном сообщении Министерства обороны Великобритании по поводу данного инцидента.



Компания Babcock является ведущим британским подрядчиком, предоставляющим услуги в области аэрокосмической, оборонной и ядерной инженерии. Ремонт HMS Vanguard был начат ещё в 2015 году, однако его завершение задерживается уже почти на четыре года, значительно превысив бюджет, пишет The Sun.



Из-за этих хронических задержек экипажи оставшихся трёх британских атомных ракетных подводных лодок класса Trident — HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilance, — вынуждены вести длительное патрулирование, пока в 2028 году их не заменят новые субмарины класса Dreadnought, оснащённые средствами ядерного сдерживания, говорится в статье.



Осведомлённый источник из рядов ВМС сообщил The Sun, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес пришёл в ярость, узнав об этом инциденте. Представители компании Babcock при этом не смогли объяснить военным причины, по которым их гражданский персонал допустил такое нарушение стандартов и протоколов ядерной безопасности. В то же время, по словам источников, даже если бы приклеенные болты не были обнаружены, это не угрожало бы взрывом реактора.



«Это серьёзная проблема доверия, которую должны решить между собой Babcock и Королевский флот. И это заставляет задуматься, а что ещё могло было быть сделано некачественно. Подобные повреждения должны обнаруживаться отделом контроля качества задолго до проверки на самой поздней стадии», — заявил в интервью The Sun бывший капитан подводной лодки Райан Рамзи.



По его мнению, причиной такого поведения могло стать отставание от плана, в результате чего рабочих поджимают сроки затянувшегося ремонта. В свою очередь, представители компании Rolls-Royce, которая производит и обслуживает в Великобритании ядерные реакторы, заявили, что ответственность за изоляцию труб несут сотрудники Babcock, пишет The Sun.



Babcock имеет многомиллиардные контракты на техническое обслуживание подлодок Astute и Vanguard Королевского флота на базе Клайд в Шотландии, а также на их капитальный ремонт на базе Девонпорт. «Любая проблема, связанная с качеством, — это огромное разочарование, но наши собственные надежные процессы проверки обнаружили проблему. Работа не оказала никакого влияния на безопасность или эксплуатацию», — говорится в официальном заявлении представителей Babcock.



Теневой министр обороны Великобритании от лейбористов Джон Хили потребовал от руководства Babcock улучшить стандарты. «Наши средства ядерного сдерживания необходимы для нашей национальной безопасности, и здесь всегда должны соблюдаться самые высокие стандарты технического обслуживания», — подчеркнул он.



«Задержки с капитальным ремонтом атомных подводных лодок — это уже и так достаточно плохо, однако стремление выиграть время в процессе ремонта ставит под угрозу безопасность и их эксплуатацию. Министр обороны должен следить за тем, чтобы подрядчики выполняли техническое обслуживание этого критически важного объекта безопасно, вовремя и в рамках бюджета», — также заявил Хили.