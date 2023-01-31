Sun: британское командование в шоке — болты реактора на дорогущей атомной подлодке закрепили суперклеем
Как выяснилось, рабочие, занимавшиеся ремонтом британской подводной лодки Trident стоимостью £88 млн, решили склеить повреждённые болты в камере ядерного реактора при помощи суперклея, нарушая при этом стандарты ядерной безопасности и создавая потенциальный риск аварии. Источник в рядах ВМС сообщил The Sun, что министр обороны Бен Уоллес пришёл в ярость, узнав об этом.
Британское военное командование приказало провести тщательное расследование после того, как во время проверки на борту 16000-тонной субмарины HMS Vanguard отвалился один из болтов. И лишь благодаря этому были обнаружены остальные повреждённые крепления, которые держались за счёт клея, поясняется в статье.
Последующая проверка показала, что их случайно срезали в результате того, что слишком сильно затянули. Однако вместо того, чтобы сообщить все подробности повреждения и потратить время на рассверливание и замену, занимавшиеся ремонтом сотрудники специализированной британской компании Babcock решили просто приклеить головки обратно при помощи суперклея.
Повреждение было нанесено во время ремонта в сухом доке и дозаправки на военно-морской базе Королевского флота Великобритании Девонпорт, расположенной вблизи Плимута. Приклеенные болты — а таких было не менее семи — удерживали изоляцию на трубах с охлаждающей жидкостью в камере ядерного реактора.
То, что они держатся за счёт суперклея, было обнаружено лишь в этом месяце, прежде чем инженеры должны были впервые запустить реактор на полную мощность. Между тем в случае нарушения подачи охлаждающей жидкости потенциально может возникнуть риск аварии, подобной Чернобылю, подчёркивается в статье.
Занимавшиеся ремонтом рабочие сообщили о «сбое в рабочем процессе», однако умолчали о деталях проблемы, включая повреждение болтов и то, что они использовали суперклей для их фиксации. Теперь следователи изучают видеозаписи из дока, чтобы выяснить, когда именно это произошло и кто конкретно несёт за это ответственность. В соответствии с протоколами ядерной безопасности специалисты по ремонту всегда работают парами, поясняет The Sun.
«В рамках плановой проверки был обнаружен дефект работ, выполненных во время нахождения HMS Vanguard в сухом доке. Об этом было оперативно доложено и дефект был исправлен. Госсекретарь также провёл беседу по этому вопросу с исполнительным директором Babcock, чтобы получить гарантии относительно будущей работы», — говорится в официальном сообщении Министерства обороны Великобритании по поводу данного инцидента.
Компания Babcock является ведущим британским подрядчиком, предоставляющим услуги в области аэрокосмической, оборонной и ядерной инженерии. Ремонт HMS Vanguard был начат ещё в 2015 году, однако его завершение задерживается уже почти на четыре года, значительно превысив бюджет, пишет The Sun.
Из-за этих хронических задержек экипажи оставшихся трёх британских атомных ракетных подводных лодок класса Trident — HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilance, — вынуждены вести длительное патрулирование, пока в 2028 году их не заменят новые субмарины класса Dreadnought, оснащённые средствами ядерного сдерживания, говорится в статье.
Осведомлённый источник из рядов ВМС сообщил The Sun, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес пришёл в ярость, узнав об этом инциденте. Представители компании Babcock при этом не смогли объяснить военным причины, по которым их гражданский персонал допустил такое нарушение стандартов и протоколов ядерной безопасности. В то же время, по словам источников, даже если бы приклеенные болты не были обнаружены, это не угрожало бы взрывом реактора.
«Это серьёзная проблема доверия, которую должны решить между собой Babcock и Королевский флот. И это заставляет задуматься, а что ещё могло было быть сделано некачественно. Подобные повреждения должны обнаруживаться отделом контроля качества задолго до проверки на самой поздней стадии», — заявил в интервью The Sun бывший капитан подводной лодки Райан Рамзи.
По его мнению, причиной такого поведения могло стать отставание от плана, в результате чего рабочих поджимают сроки затянувшегося ремонта. В свою очередь, представители компании Rolls-Royce, которая производит и обслуживает в Великобритании ядерные реакторы, заявили, что ответственность за изоляцию труб несут сотрудники Babcock, пишет The Sun.
Babcock имеет многомиллиардные контракты на техническое обслуживание подлодок Astute и Vanguard Королевского флота на базе Клайд в Шотландии, а также на их капитальный ремонт на базе Девонпорт. «Любая проблема, связанная с качеством, — это огромное разочарование, но наши собственные надежные процессы проверки обнаружили проблему. Работа не оказала никакого влияния на безопасность или эксплуатацию», — говорится в официальном заявлении представителей Babcock.
Теневой министр обороны Великобритании от лейбористов Джон Хили потребовал от руководства Babcock улучшить стандарты. «Наши средства ядерного сдерживания необходимы для нашей национальной безопасности, и здесь всегда должны соблюдаться самые высокие стандарты технического обслуживания», — подчеркнул он.
«Задержки с капитальным ремонтом атомных подводных лодок — это уже и так достаточно плохо, однако стремление выиграть время в процессе ремонта ставит под угрозу безопасность и их эксплуатацию. Министр обороны должен следить за тем, чтобы подрядчики выполняли техническое обслуживание этого критически важного объекта безопасно, вовремя и в рамках бюджета», — также заявил Хили.
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