Скалы не было на карте — CNN о подробностях загадочного столкновения атомохода США с подводным объектом

Как выяснилось в ходе расследования, американская подводная лодка с ядерной установкой USS Connecticut врезалась в начале октября в подводную скалу, которая не была отмечена на карте, и была вынуждена уйти из Южно-Китайского моря на время ремонта. Причём это неожиданное столкновение произошло в особенно напряжённый момент в отношениях между США и Китаем и спровоцировало резкую критику со стороны Пекина, отмечает CNN.
Внутреннее расследование, проведённое специалистами Военно-морских сил США, показало, что атомная подводная лодка USS Connecticut наскочила на подводную скалу. Этот инцидент произошёл в спорном районе Южно-Китайского моря ещё в первых числах октября, однако вначале не было никакой детальной информации об объекте, с которым произошло столкновение, сообщает CNN.
Согласно официальному заявлению, результаты расследования были переданы вице-адмиралу Карлу Томасу, командующему 7-м флотом США, который проводит операции в западной части Тихого и Индийского океанов. Теперь Томас должен принять решение о дальнейших мерах, включая возможность привлечения виновных к ответственности, говорится в заявлении официального представителя 7-го флота Хейли Симс.
В ходе расследования было установлено, что американская подводная лодка с ядерной установкой USS Connecticut столкнулась в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе с подводной скалой, которая не была отмечена на карте. В результате инцидента эта подлодка класса Seawolf получила некоторые повреждения, однако представители ВМС США заверили, что ядерная силовая установка не была повреждена.
Некоторые члены экипажа также получили травмы, однако опасности для их жизни при этом не было, говорится в статье. Тем не менее USS Connecticut пришлось уйти из Южно-Китайского моря и направиться на базу на острове Гуам из-за необходимости в ремонте, сообщает CNN.
Это столкновение произошло в особенно сложный момент в отношениях между США и Китаем, подчёркивается в статье. В частности, в день подводного столкновения 2 октября Китай направил около 40 самолётов в зону распознавания ПВО Тайваня, а два дня спустя число таких самолётов выросло до рекордных 56 за одни сутки, сообщает CNN.
С тех пор напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Пекином лишь усилилась, отмечается в статье. В частности, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Тайвань к «конструктивному участию» в работе Организации Объединённых Наций и назвал это «не политическим, а прагматическим вопросом». Подобное заявление вызвало гневный упрёк со стороны Пекина, который выступает категорически против участия Тайбэя в любых международных форумах, напоминает автор.
Если американская сторона решит и дальше опрометчиво разыгрывать «тайваньскую карту», это неизбежно поставит под угрозу китайско-американские отношения, сильно подорвёт мир и стабильность в Тайваньском проливе и нанесёт серьёзный ущерб интересам США, предупредил в этой связи официальный представитель МИД Чжао Лицзянь. Он выступил с этими предостережениями спустя день после заявления Блинкена, поясняет CNN.
Чжао также назвал текущую политику Тайбэя «величайшей реальной угрозой миру и стабильности» в Тайваньском проливе. Между тем министр обороны Тайваня недавно открыто признал, что военнослужащие США помогают обучать и тренировать тайваньские войска, — однако заверил, что американцы «не базируются» на территории Тайваня, заключает CNN.
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