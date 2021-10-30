Le Monde: «бестактный» поступок — Байден помирился с Макроном после скандала с подлодками

Во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном Джо Байден признал «бестактным» и «не слишком изящным» поведение союзников, которые в обход Франции создали союз AUKUS и лишили её контракта на поставки подлодок Австралии, пишет Le Monde. Несмотря на такие заявления, Макрон дал понять, что конфликт ещё не исчерпан и он ждёт от США конкретных действий по решению возникших вопросов.

В разгар скандала с подлодками для Австралии Эммануэль Макрон только через неделю согласился провести телефонные переговоры с американским президентом — в пятницу Джо Байден позволил себе на полтора часа опоздать на встречу с лидером Франции, с помощью которой он надеялся поставить точку в ссоре двух держав, сообщает Le Monde.

Не принося извинений, Байден на краткой пресс-конференции перед личной встречей признал, что партнёры Парижа поступили в его отношении «бестактно» и «не слишком изящно». Глава государства подчеркнул, что с «глубокой симпатией» относится к Франции, «самому старому другу Соединённых Штатов… благодаря которому мы существуем». После множества рукопожатий и добрых слов Макрон оставался сдержанным в своих высказываниях: он заявил о том, что страны находятся «в процессе восстановления доверия», и призвал «смотреть в будущее».

Как рассказывает издание, при подготовке встречи сделали всё, чтобы «сгладить углы» между лидерами двух стран. Французские дипломаты настаивали, чтобы переговоры прошли на территории французского посольства в Риме накануне открытия саммита G20. Во время подготовительных консультаций стороны наметили три ключевых вопроса для обсуждения, и первым из них стала оборона Европы. Согласно официальному сообщению, США «признают важность более сильной и боеспособной европейской обороны», которая в качестве дополнения НАТО «положительно скажется на глобальной и трансатлантической безопасности». При этом Вашингтон призывает «укрепить стратегическое партнёрство между ЕС и НАТО». В свою очередь Макрон по окончании встречи заявил, что кризис в отношениях с США подтвердил, что Европе необходимо заняться решением этой проблемы. Глава государства намерен работать в этом направлении во время президентства Франции в Евросоюзе, которое начнётся в 2022 году.

Ещё одной темой переговоров стала роль Франции и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе. Несмотря на создание альянса AUKUS, Эммануэль Макрон надеется, что США признают за Парижем право участвовать в поддержании безопасности в этом регионе. Как и многие другие страны, Франция в отличие от США предпочитает менее конфронтационный подход в отношениях с Китаем.

Наконец, в документе говорится об укреплении сотрудничества по борьбе с терроризмом в Сахеле. По словам Макрона, это «уже приносит конкретные результаты» и позволяет Франции и её европейским партнёрам «более эффективно» сражаться с джихадистами. Так, США предоставили в пользование дополнительные вертолёты и дроны.

Два президента также договорились укрепить двустороннее сотрудничество по возобновляемым ресурсам и атомной энергетике, а также космической программе. Кроме того, они объявили о намерении начать «стратегический диалог» по поставкам оружия: Париж предполагает, что удастся смягчить ограничения на экспорт, если использовать американские комплектующие. При этом Макрон настаивает на консультации с ЕС во время переговоров США с Россией о контроле над вооружением.

В то же время во Франции затянулись ещё не все раны от создания AUKUS, отмечается в статье. Хотя в четверг перед поездкой в Рим Макрон впервые с начала конфликта согласился провести переговоры с премьер-министром Австралии, после встречи с Байденом он по-прежнему критиковал Канберру за её решение.

Кроме того, в воскресенье глава Франции должен впервые со времени скандала с подлодками лично встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить вопросы по торговле с Северной Ирландией, миграционные проблемы и ограничения на рыбную ловлю в Ла-Манше. Глубоко внутри Париж так и не смог простить англичанам «предательства» с новым альянсом, которое они вроде бы готовы простить американцам. Так, Макрон посчитал «искренними» заверения Байдена на встрече: по словам американского президента, он думал, что Австралия «на самом раннем этапе» уведомила Францию о разрыве контракта. «Видит бог, я не знал, что вас не уведомили», — утверждал лидер США, как будто извиняясь за то, как плохо поступили с Францией. «В доверии — как в любви: заявления — это хорошо, но доказательства лучше», — чуть позже подчеркнул Эммануэль Макрон. Таким образом он даёт понять, что конфликт с AUKUS, по крайней мере в его понимании, ещё не до конца исчерпан, пишет Le Monde.