New York Times: Байден попытается задобрить Макрона «сдержанной поддержкой» европейской армии

Вашингтон планирует разрядить отношения с Парижем, которые заметно охладели после скандала с французскими субмаринами. Среди прочего на предстоящей встрече в Риме американский президент намерен заверить своего французского коллегу, что не возражает против создания единой армии ЕС, при условии, что она будет «взаимосвязана» с НАТО, сообщает The New York Times.

Шесть недель назад американо-французские отношения «обвалились» после срыва сделки по продаже подводных лодок. С тех пор обе страны прилагают огромные усилия, чтобы преодолеть возникшие разногласия, пишет The New York Times.

Париж требует от Вашингтона «конкретных» результатов. Некоторые из них могут быть достигнуты, когда французский президент Эммануэль Макрон встретится со своим американским коллегой накануне саммита «Большой двадцатки» в Риме, отмечает издание.

По словам чиновников обеих стран, Соединённые Штаты готовы поддержать усилия Франции по борьбе с терроризмом в Африке. Среди прочего американцы могут отправить дополнительные самолёты-разведчики и беспилотники на свой аэродром стоимостью $110 млн недалеко от нигерийского города Агадеса.

Администрация Байдена также попытается развеять одну из главных тревог Макрона и «сдержанно поддержать» его идею создания европейской армии. Американский президент должен будет сказать, что такие вооружённые силы могут стать «отдельной, но взаимосвязанной опорой» НАТО. Это заявление, как надеются французские власти, переубедит сомневающихся членов Североатлантического альянса, которые опасаются, что единая армия ЕС может ослабить существующий западный военный блок, подчёркивает издание.

Официальные лица выражают надежду, что эти шаги американской стороны положат конец конфликту между Вашингтоном и Парижем. Поводом для него стало то, что Австралия отказалась покупать у Франции обычные субмарины, заключив тайную сделку о закупке атомных подлодок с США и Британией, напоминает The New York Times.

«Соединённые Штаты остаются нашим главным союзником, — заявил изданию начальник штаба французских вооружённых сил генерал Тьерри Буркхард. — Но нам нужен очень чёткий сигнал о том, что доверие между нами всё ещё существует».

Французский президент убеждён, что зацикленность Америки на Китае, её ненадёжность, продемонстрированная при администрации Трампа, а также недавнее «субмаринное унижение» вынуждают ЕС идти по независимому пути. В основе его концепции лежит то, что он называет «европейской стратегической автономией».

По мнению Макрона, ЕС должен держаться среднего курса, маневрируя между двумя сверхдержавами XXI века — США и Китаем. Иными словами, Европе необходимо поддерживать связи с Америкой, с которой их объединяют общие ценности и дружба, но при этом взаимодействовать, а не конфликтовать с Китаем, поясняет издание.

«Ключевой вопрос для ЕС — стать независимой державой, — заявил не так давно министр финансов Франции Бруно Ле Мер, приближенный к Макрону. — Независимость от США, способность защищать свои собственные интересы, как экономические, так и стратегические, предполагает возможность наращивать оборонный потенциал».

Проблема в том, что не все европейские страны согласны с позицией Франции. Польша, Венгрия, Дания и до некоторой степени Германия имеют глубокие трансатлантические связи и опасаются любого стратегического шага, который может их ослабить. Вдобавок Евросоюз всё ещё далёк от того, чтобы получить какое-то подобие объединённых вооружённых сил, считает издание.

Между тем для Франции, которая ведёт борьбу с исламистами в Африке, любая дополнительная поддержка со стороны США была бы «важным примирительным жестом». Более того, в Белом доме рассчитывают, что оказанная Парижу помощь в борьбе с терроризмом может позволить Байдену снизить количество американских войск, развёрнутых на континенте.

Французские власти хватаются за этот довод. Они утверждают, что для решения стратегических задач в Африке, где США вряд ли захотят брать на себя серьёзные обязательства, требуется надёжная европейская армия. Особенно в свете того, что огромные потоки мигрантов из региона создают большие политические проблемы для европейских лидеров, о чём свидетельствует рост популярности правых политиков.

«Если США не хотят, чтобы Китай, Россия или Турция задавали тон в Африке, то им необходимо, чтобы этим занялась более сильная Европа, — рассуждает Ле Мер. — В интересах Соединённых Штатов, чтобы Евросоюз играл свою роль на международной арене».

В определённой степени дальнейшее ослабление американо-французского кризиса будет зависеть от «химии» между Макроном и Байденом. Пока они встречались только один раз — на саммите G7 в Британии, но после скандала с субмаринами уверенность в том, что между двумя лидерами установились доверительные отношения, заметно пошатнулась.

Французские чиновники не скрывают гнев своего шефа по поводу сорванной сделки. Париж также до сих пор не забыл, как в 2018 году на встрече в Белом доме предыдущий президент США Дональд Трамп «оскорбил» Макрона, стряхнув перхоть с его пиджака, отмечает издание.

В апреле французского президента ждут выборы, на которых ему предстоит потягаться с кандидатами-националистами, которых, если верить опросам, поддерживают не менее трети избирателей. Париж полагает, что решительная демонстрация американской солидарности важна для стабильности в Европе, к которой стремятся сами Соединённые Штаты.

На вопрос, означают ли стратегические разногласия по Китаю долгосрочное расхождение путей США и Франции, Ле Мер ответил: «Возможно, всё так и будет, если мы не будем осторожны». «Но так быть не должно, и мы должны приложить все усилия, чтобы избежать подобных ситуаций», — добавил он.