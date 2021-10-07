Spiegel: разногласия между Западом и Востоком не дают Евросоюзу «освободиться от США»

Несогласованный с европейскими партнёрами вывод американских войск из Афганистана и создание нового военного альянса между Австралией, Великобританией и США не смогли побудить страны Евросоюза объединиться для выработки общей внешней и оборонной политики, пишет Der Spiegel. Вместо ожидаемого сближения стран на неформальном саммите в Словении развернулись «туманные дебаты»: разногласия между Францией, выступающей за «освобождение от США», и странами Прибалтики и Восточной Европы, полностью полагающимися на НАТО, преодолеть так и не удалось.

Этот саммит заметно отличался от всех предыдущих: главы государств и правительств ЕС встретились не в мегаполисе, а в небольшом замке Брдо близ словенской столицы Любляны. «Изрезанные горные вершины возвышаются на горизонте, и время от времени в воздухе чувствуется лёгкий запах навоза. Этот пейзаж стал символом того, как протекал саммит: мировая политика где-то в другом месте, а в Европе — провинция», — пишет Der Spiegel.

Как отмечает издание, это была первая встреча глав государств и правительств ЕС после фиаско, связанного с выводом войск из Афганистана, и создания военного альянса AUKUS между Австралией, Великобританией и США, которое привело к серьёзной размолвке между Вашингтоном и Парижем. И вывод войск, и сделка по подводным лодкам провозглашались «тревожным сигналом» для европейцев, призванным побудить их объединиться для выработки общей внешней и оборонной политики. Однако теперь ясно, что звонков было недостаточно, по крайней мере на данный момент.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, в Брдо следует сосредоточить внимание на роли ЕС в мире. Речь шла о выводе войск из Афганистана и возвращении талибов* к власти. Кроме того, обсуждалась роль ЕС в отношениях между США и Китаем. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также затронула тему миграции и пограничного контроля, в то время как некоторые другие лидеры обратились к вопросу повышения цен на энергоносители. И, безусловно, речь шла о новом партнёрстве в области безопасности между Австралией, Великобританией и США, пакте AUKUS, который означал разрыв многомиллиардного контракта на строительство подводных лодок между Парижем и Мельбурном и был представлен почти одновременно с новой стратегией расширения влияния ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе. AUKUS ясно продемонстрировал европейцам, что, с точки зрения США, они не играют никакой серьёзной роли в регионе.

Все, кто ожидал сближения стран ЕС, осознали свои ошибки. В Брдо сформировались «классические фронты»: с одной стороны Франция, которая — в настоящий момент ещё более решительно — выступает за «освобождение ЕС от США». Эммануэль Макрон дал понять, что его гнев по поводу разрыва контракта на строительство подводных лодок всё ещё не утих. Когда его спросили, считает ли Джо Байден Францию всё ещё важным партнёром США, он ответил: «Посмотрим. Я верю только в факты».

С другой стороны — страны Прибалтики и Восточной Европы, которые «перед лицом агрессивной России» полностью полагаются на НАТО и партнёрство с США. Президент Литвы Гитанас Науседа, например, на своей странице в Twitter объявил США «ключевым партнёром» ЕС.

Такие страны, как Германия и Нидерланды, ищут золотую середину. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте описал этот подход как «и то, и другое». По его словам, странам ЕС нужно предпринимать больше усилий для создания собственного оборонного потенциала. Вместе с тем необходимо работать над трансатлантическими отношениями. «Мы все согласны с тем, что должны присутствовать оба элемента», — заявил Рютте. Он отметил, что сейчас «одни страны хотят больше ЕС, а другие — больше НАТО».

Тот же подход наблюдается и в «устных выводах» председателя Евросовета Шарля Мишеля по итогам саммита. По его словам, ЕС привержен принципу мультилатерализма, отвергает протекционизм и стремится «укрепить свою способность действовать автономно, чтобы стать более эффективной и уверенной в себе силой на международной арене» — не только с точки зрения экономики, но и в сфере безопасности и обороны.

По данным источников, премьер-министр Италии Марио Драги призвал к большему прагматизму: вместо «туманных дебатов» Евросоюзу наконец нужен документ, в котором указаны конкретные задачи.

Но это может занять некоторое время. По словам одного дипломата, Евросоюз пока просто не может сказать, что он думает. Общее стратегическое направление в настоящее время ещё даже не на начальном этапе развития.

В ближайшие месяцы всё должно измениться: в ноябре Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель должен представить проект первой военной концепции ЕС под названием «Стратегический компас», который главы государств и правительств обсудят на саммите в декабре. По словам Мишеля, в июне 2022 года ЕС планирует подписать с НАТО новую политическую декларацию.

Сможет ли ЕС к тому времени положить конец своим внутренним спорам, неизвестно. Во многом это связано и с неизбежным уходом Ангелы Меркель. Многие обеспокоены тем, что, кроме канцлера Германии, на данный момент нет никого, кто бы смог преодолеть разногласия между Востоком и Западом.

Как отмечает Der Spiegel, после саммита в Брдо очевидно, что Макрон «не может или не хочет» этого делать в настоящий момент. В некоторых странах считают, что в споре с США по поводу AUKUS Франция хочет использовать ЕС в своих собственных целях и игнорирует интересы безопасности стран восточноевропейцев. В споре с правительством Великобритании по поводу прав на рыбную ловлю Париж также хочет использовать ЕС. «Макрон не может навести мосты на Восток, — подчёркивает дипломат. — Сначала он должен понять, что в ЕС, кроме Парижа, Берлина и Рима, есть и другие».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.