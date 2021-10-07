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Le Figaro: генсек НАТО предостерёг Европу от создания «конкурирующей» структуры

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Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскритиковал желание некоторых европейских стран, а именно Франции, создать альтернативу НАТО, пишет Le Figaro. Генсек предупредил лидеров ЕС, что такая инициатива может не только ослабить трансатлантические связи, но и расколоть Европу.
Le Figaro: генсек НАТО предостерёг Европу от создания «конкурирующей» структуры
Reuters

Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал страны, которые хотят усилить европейскую оборону, сообщает Le Figaro. По словам политика, создание «конкурирующих» с НАТО структур может ослабить и расколоть Североатлантический альянс.

Как рассказывает издание, во время пресс-конференции в Джорджтаунском университете в Вашингтоне Столтенбергу задали вопрос о значении договора AUKUS между США, Австралией и Великобританией для трансатлантических отношений. «Я понимаю, что Франция разочарована» срывом крупной сделки по подлодкам с Австралией, заявил глава альянса. «В то же время союзники НАТО согласны по глобальной задаче: что мы должны сохранять единство», — считает политик. При этом он добавил, что не верит в создание партнёрства вне блока для его копирования или конкуренции с ним.
 
В то же самое время в Словении проходит саммит глав государств и правительств 27 стран Евросоюза. Норвежец Столтенберг, как предполагает французская газета, специально для них подчеркнул, что 80% расходов НАТО на оборону обеспечиваются странами, которые не являются членами ЕС. «Конечно, это США, но также и другие союзники», — отметил генсек, перечислив Турцию, Норвегию, Исландию, Канаду и Великобританию. По его словам, они тоже важны для «защиты всей Европы». «Любая попытка ослабить трансатлантические связи путём создания альтернативной структуры или заявлений, что можно справиться в одиночку, не только ослабит НАТО, но и расколет Европу», — цитирует Le Figaro предупреждение Столтенберга.
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источник
Le Figaro Франция Европа
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