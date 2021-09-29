WP: Макрон призвал европейцев перестать быть «наивными» и «сделать выводы» по сдвигам в политике США

Интересы США переориентируются на Китай и Тихоокеанский регион, поэтому со стороны Европы было бы «ужасной ошибкой» не сделать из этого выводы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, европейцы должны заняться укреплением собственной обороны, но это не станет альтернативой существующему союзу с Америкой и будет осуществляться в рамках НАТО, пишет The Washington Post.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейцев перестать быть «наивными» и заняться укреплением собственной обороны, чтобы не зависеть от США, пишет The Washington Post. По словам издания, это «один из наиболее явных сигналов на сегодня, что дипломатический кризис, спровоцированный сорвавшейся сделкой по подлодкам (между Францией и Австралией. — ИноТВ), может иметь долгосрочные негативные последствия для трансатлантических отношений».

Во вторник 28 сентября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, посвящённой крупной оборонной сделке между Парижем и Афинами, Макрон заявил, что европейцы должны заставить себя уважать.

«Уже на протяжении чуть более 10 лет Соединённые Штаты сфокусированы на себе и реализуют свои стратегические интересы, переориентированные на Китай и Тихоокеанский регион, — отметил французский лидер. — Это их право. Но мы были бы наивными или скорее совершили бы ужасную ошибку, не желая сделать из этого выводы».

Как напоминает газета, почти за две недели до этого США, Австралия и Великобритания объявили о создании оборонного альянса, который позволит Канберре выкупить американскую технологию производства атомных подлодок. Это соглашение, по сути, аннулировало сделку, в рамках которой Австралия должна была приобрести французские дизельные субмарины, и вызвало возмущение Парижа.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о «подрыве доверия» между союзниками и отозвал послов страны из Америки и Австралии. На прошлой неделе по запросу Белого дома Макрон провёл телефонную беседу с американским лидером Джо Байденом, после чего Франция сообщила, что её посол вернётся в Вашингтон. В совместном заявлении Макрон и Байден подчеркнули, что «США признают важность более сильной и мощной европейской обороны, которая внесёт позитивный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и станет дополнением к НАТО».

Схожую позицию Макрон выразил и в своём недавнем выступлении, заверив, что Америка — «важный исторический союзник» и «таким и останется». При этом президент добавил, что больший акцент на собственную оборону со стороны Европы не станет альтернативой существующему альянсу с США и будет реализовываться «в рамках НАТО».

Как обращает внимание The Washington Post, Макрон уже давно говорит о необходимости укрепления европейской обороны. При этом сейчас французский президент, похоже, намерен занять неофициальную позицию следующего лидера Европы, ранее приписывавшуюся канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая в скором времени уйдёт в отставку. В начале следующего года по принципу ротации Франция получит председательство в Европейском совете. Как ожидают аналитики, своей основной программой Макрон сделает усиление стратегической независимости ЕС.

«Как сказал президент Макрон, европейцы должны сделать выводы по поводу долгосрочных сдвигов во внешней политике США. Но также французский президент чётко дал понять, что усиление способности Европы защищать свои интересы никогда не станет альтернативой или заменой трансатлантическому союзу», — прокомментировал научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Пьер Моркос.

На пресс конференции премьер-министр Греции поддержал позицию Макрона и заявил, что новая сделка между Афинами и Парижем «открывает дверь к Европе завтрашнего дня — сильной и автономной».

Однако, по мнению некоторых аналитиков, Европе нужна не независимость. «Для Европы достичь стратегической независимости — в технологиях, киберсфере, разведке, военной технике — цель очень и очень непростая. США не воспримут такое всерьёз, да и многие европейские страны в это не поверят, — заявил старший научный сотрудник «Атлантического совета»* Николас Данган. — Целью Европы по отношению к США должна быть не максимальная независимость, а максимальная взаимозависимость. Сделайте США более зависимыми от Европы — и вы сделаете Европу более могущественной».



* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.