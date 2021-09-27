Госсекретарь Франции: ЕС должен понять, что Вашингтон не определяет его интересы

После скандала с подлодками Евросоюзу необходимо научиться отстаивать собственные интересы без оглядки на США, приводит Le Figaro мнение госсекретаря Франции по европейским делам Клемана Бона. По словам дипломата, Европа всё чаще остаётся брошенной своими союзниками, поэтому Брюсселю надо разобраться в своей внешней политике.

Сорванная сделка по поставкам подводных лодок в Австралию заставила Францию по-другому взглянуть на свою роль в международной политике, пишет Le Figaro. Спустя неделю после начала скандала Эммануэль Макрон и Джо Байден в ходе телефонных переговоров договорились восстановить доверие между Вашингтоном и Парижем.

Несколько дней назад в интервью Le Monde министр обороны Франции Флоранс Парли с сожалением заявила, что «с Европой всё меньше считаются». Похожие мысли высказал госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон в разговоре с журналистами Le Journal du Dimanche. «Европа сильно изменилась, — подчеркнул политик. — Мы больше не травоядные представители глобализации. Европейцы больше не подставляют щеку для пощёчины».

По словам Бона, некоторые союзники думают, что «обещания в адрес одной из крупнейших европейских стран ничего не значат». В сложившейся ситуации Евросоюз должен «осознать, что его интересы определяются в Брюсселе и других европейских столицах, а не в Вашингтоне». По мнению госсекретаря, ЕС не должен жаловаться на «плохое отношение» к себе в связи с выводом американских войск из Афганистана или срывом контракта с Австралией. «Нас будут всё больше предоставлять самим себе», — считает дипломат.

Он отметил, что новый кризис продемонстрировал существующую солидарность между странами — членами Евросоюза. «Достаточно быстро многие страны выразили свою позицию на самом высоком уровне, — напоминает Бон. — Заявления Германии и Италии предельно ясные: когда Франция оказывается в такой ситуации, это удар по престижу Европы».

Государственный секретарь Франции по европейским делам полагает, что отношения с историческим союзником США являются «необходимыми» для ЕС. Тем не менее он подчёркивает, что после произошедшего Европе нужно привести в порядок свою внешнюю политику. По его словам, европейцы не могут рассчитывать на то, что кто-то другой определит их позицию по вопросам мигрантов, обороны, цифровых гигантов или изменений климата, пишет Le Figaro.