Министр обороны Франции: Америка перестала быть надёжным союзником уже давно

США уже давно не являются для Франции надёжным союзником, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, комментируя конфликт между Парижем и Вашингтоном по поводу поставок подводных лодок для Австралии. Как подчеркнула Парли в интервью Le Monde, последний выпад американцев хорошо показал, что Европе необходимо работать над своей стратегической независимостью, чтобы иметь возможность отстаивать собственные интересы без чьей-либо помощи.

Хотя в споре между Вашингтоном и Парижем о поставках подлодок для Австралии США проявили себя очень грубо, это не стало для Франции сюрпризом, поскольку такое поведение Америка демонстрирует уже не первый год, заявила в интервью Le Monde глава французского Минобороны Флоранс Парли.

«Диалог между нашими странами восстановился, и это очень хорошо. Вот только повели себя Соединённые Штаты очень грубо, особенно учитывая, что они наш союзник, а к тому же считают нас «своим старейшим союзником». Но это не стало сюрпризом — мы уже несколько лет наблюдаем эту глубинную тенденцию со стороны наших американских партнёров, — пояснила Парли. — Впервые в новейшей истории это проявилось в 2013 году, когда США обманули наши ожидания, в последний момент отказавшись участвовать в воздушной операции по уничтожению сирийского химоружия. Далее это было очевидно продемонстрировано в последние месяцы, когда страна в одностороннем порядке приняла решение уйти из Афганистана. А восемь дней назад (когда начался конфликт из-за подлодок. — ИноТВ) это было показано снова».

По мнению министра, в поведение Вашингтона вносит вклад и другая «глубинная тенденция» — его сосредоточенность на Китае, из-за которой он всё меньше внимания уделяет Европе. «Мы, наверное, удивлены этим меньше, чем некоторые другие европейские партнёры, для которых подобное становится внезапным и глубоким разочарованием, но, как бы то ни было, Америка уже не проявляет той же надёжности, что в прошлом», — констатировала Парли.

Как отметила глава французского Минобороны, ирония нынешней ситуации заключается в том, что незадолго до того, как было официально объявлено о создании военного союза AUKUS между США, Великобританией и Австралией для противодействия Китаю (сразу после этого Канберра и отказалась от французских подлодок. — ИноТВ), Европа как раз определила собственную стратегию для Индо-Тихоокеанского региона. «Это подтверждает, что европейцы способны сами совместно определять, каковы их общие интересы. И теперь они поняли, что они должны сохранять способность защищать эти интересы в любом регионе, самостоятельно развёртывая свои силы и средства далеко за пределами Европейского союза», — разъяснила министр, отметив, что Европа «получила уникальную возможность заявить о себе как о державе в стратегическом плане».

По словам Парли, Франция отнюдь не намеревается выходить из состава НАТО и останется верным партнёром Вашингтона по каналам альянса, однако у европейцев есть и собственные чаяния, и им необходимо сделать так, чтобы партнёры их слышали, — а выстраивая собственную оборону своими силами, Европа лишь укрепляет авторитет НАТО в целом.