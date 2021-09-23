Le Monde: Макрон пошёл с Байденом на мировую — но ещё воспользуется спором о подлодках в своих интересах

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден, похоже, поставили точку в дипломатическом конфликте между своими странами: проведя в среду телефонные переговоры, лидеры озвучили примирительные заявления, а Париж заявил о возвращении своего посла в Вашингтон, пишет Le Monde. Тем не менее, как полагает обозреватель издания, несмотря на такие жесты, Макрон наверняка использует нынешний скандал, связанный с поставками подлодок в Австралию, для продвижения своей идеи о создании независимой от Вашингтона европейской системы безопасности.

Через неделю после того, как в отношениях между Францией и США разразился «кризис» с подлодками, Эммануэль Макрон и Джо Байден провели телефонные переговоры, инициировав «первый этап стабилизации связей», сообщает Le Monde. Как пишет газета, сразу после завершения переговоров, которые состоялись в среду вечером, Елисейский дворец заявил о возвращении на следующей неделе в США отозванного было французского посла в этой стране Филиппа Этьена. В свою очередь, американская сторона в совместном официальном заявлении по результатам телефонной беседы президентов признала, что, «если бы между союзниками ранее состоялось открытое обсуждение стратегических интересов, это позволило бы избежать такой ситуации».

«Ситуация», о которой говорится в документе, связана с внезапно и без предупреждения принятым Австралией решением отменить крупный контракт с Францией, предусматривавший поставку 12 дизельных подводных лодок на общую сумму €56 млрд, напоминает обозреватель Le Monde. Как отмечает журналист, сразу после этого было объявлено о создании нового стратегического союза между Австралией, Великобританией и США под названием AUKUS, куда Францию не пустили. В Париже поведение англоязычных союзников восприняли с негодованием, отметив, что они не только нанесли Франции удар в торгово-промышленном плане, но и проявили «лживость» и «двуличность» — ведь, как выяснилось теперь, Вашингтон на протяжении нескольких месяцев втайне вёл с Австралией и Великобританией переговоры о поставке странам британского содружества атомных подлодок, разъясняет автор статьи. Такой жест, который глава французского МИДа Жан-Ив Лё Дриан назвал не иначе, как «удар в спину», вынудил Елисейский дворец отозвать послов в Вашингтоне и Канберре для консультаций — а тот же Лё Дриан позднее даже отметил, что Джо Байден ведёт себя, «как Трамп, только без твитов».

Байден, судя «по косвенным признакам», в ходе переговоров с французским коллегой «по сути пообещал более не допускать» того «предательства», которое так разгневало Францию, констатирует Le Monde. Как гласит совместное заявление президентов по результатам беседы, «США вновь подтвердили, что вовлечённость Франции и Евросоюза в ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе имеет стратегическое значение, <...> и признают необходимость укрепления и повышения эффективности европейской системы обороны посредством позитивного вклада в трансатлантическую безопасность и дополнения роли НАТО».

«Таким образом, между Парижем и Вашингтоном теперь вырисовывается курс на урегулирование, которое должна будет подкрепить намеченная на четверг встреча между главой Госдепа США Энтони Блинкеном и Жан-Ивом Лё Дрианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН. А в конце октября также состоится встреча между Байденом и Макроном — она пройдёт либо во Франции, либо на полях саммита G20 в Риме», — сообщает французская газета.

«Джо Байден признал, что ответственность за этот кризис — на США. Думаю, он понял, что Европе нужен не старший брат, а партнёр», — прокомментировал переговоры в четверг утром официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Как отмечает обозреватель Le Monde, Франция в данной ситуации совершенно не пыталась «прицепиться» к альянсу AUKUS, а лишь желала добиться от Вашингтона соблюдения принципов — и теперь США предстоит подтвердить это на деле. Между тем, даже получив от американцев гарантии, Эммануэль Макрон, который до сих пор никак не комментировал кризис в отношениях, сохранит молчание: поскольку до президентских выборов во Франции остаётся лишь семь месяцев, а отдельные представители оппозиции не преминули воспользоваться утратой Парижем крупного контракта, заявив о том, что Франция теряет авторитет на международной геополитической арене, французский президент, скорее всего, обойдётся без каких-либо заявлений, дабы проявить себя ответственным лидером, который не позволяет себе действовать на эмоциях, рассуждает автор материала.

Тем не менее Макрон наверняка попробует использовать нынешний кризис для того, чтобы вернуться к своей европейской повестке, — ведь в Париже, скорее всего, надеются на то, что скандал с подлодками, продемонстрировав нежелание Вашингтона брать на себя обязательство «всех защищать и со всеми дружить», приведёт «европейскую машину» в движение, пишет журналист. Впрочем, продвигаемую французским лидером ещё со времен президентства «непредсказуемого» Дональда Трампа концепцию «стратегической независимости» Европы будет непросто реализовать и на фоне такого скандала, поскольку к ней крайне неоднозначно относятся даже внутри ЕС: многие страны — члены блока, особенно в Центральной Европе, привыкли жить «под американским зонтиком», предупреждает автор.