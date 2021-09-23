NYT: австралийские подлодки переполошили Азию — хотя их даже пока не начали строить

Хотя Австралия только недавно заключила с США сделку на строительство атомных подводных лодок, они уже подняли накал противостояния Запада с Китаем на новый уровень, пишет The New York Times. Как отмечает газета, даже учитывая, что подлодки существуют пока только в задумке, региональные державы Азии уже подстраивают под них свою политику, что может привести к новой гонке технологий и вооружений.

Китай постепенно превращается в военную сверхдержаву. Индия, Вьетнам и Сингапур начинают активнее вкладываться в оборону. Япония подумывает о том же. И вот теперь Австралия — при поддержке США и Великобритании — катапультировала военное противостояние с Пекином в новую напряжённую фазу, пишет The New York Times.

Недавняя сделка с США, в рамках которой Австралия обзаведётся малозаметными атомными подводными лодками, способными более эффективно противостоять китайским ВМС, может привести к наращиванию различными азиатскими странами их военных потенциалов — причём задолго до того, как новые австралийские АПЛ спустят на воду.

В ответ на это соглашение Китай, вполне возможно, начнёт активнее модернизировать свои вооружённые силы, особенно в технологическом плане, что в теории может нивелировать влияние АПЛ. Более того, новая оружейная сделка не только подтверждает решимость администрации Байдена бороться с китайским влиянием в Азии, но и вполне может убедить другие крупные военные державы вроде Индии и Вьетнама ускорить их собственные военные программы.

Те же игроки, которые пытаются усидеть на двух стульях (Индонезия, Малайзия и ряд других) вскоре могут обнаружить, что они теперь находятся в нестабильном регионе, а крупные державы оказывают на них давление, чтобы «нейтралы» наконец определились со стороной.

«Ситуация такова, что одна из трёх англосаксонских стран наращивает свою военную мощь в Индо-Тихоокеанском регионе. Это играет на китайскую версию событий о том, что «чужаки» действуют не в соответствии с устремлениями региональных стран, — отметил экс-посол Индонезии в США Дино Патти Джалал. — Есть опасения, что всё это спровоцирует гонку вооружений, которая будет совсем некстати для региона. Она ей не нужна ни сейчас, ни в будущем».

Между тем новые австралийские АПЛ не спустят на воду по крайней мере в течение ближайших десяти лет. Однако само намерение их построить уже подняло геополитическую волну, притом что у Пекина вполне есть время на то, чтобы дать ответ на такой ход.

В то время как Япония и Тайвань — союзники США — сразу же высказались в поддержку соглашения с Австралией, правительства других азиатских стран настроены менее оптимистично. В частности, их заявления или даже молчание говорят о том, что они опасаются навлечь на себя гнев Китая. По словам директора программы по Юго-Восточной Азии в Институте Лоуи в Сиднее Бена Блэнда, многие лидеры стран Юго-Восточной Азии хотят, чтобы США и дальше играли роль гаранта безопасности.

«Но они также опасаются, что всё более конфронтационная позиция США и таких их союзников, как Австралия, подтолкнёт Китай к симметричным действиям, — отметил он. — Что спровоцирует цикл обострения обстановки с эпицентром в Юго-Восточной Азии, в рамках которого, однако, никто не будет прислушиваться к голосам местных игроков».

Ещё до заключения сделки ряд региональных правительств спустил на воду новые корабли, подлодки и развернул ракеты во многом из-за беспокойства насчёт Китая и его территориальных претензий. Многие страны также начали наращивать свои военные бюджеты.

Администрация Джо Байдена обещает помочь азиатским странам противостоять военной мощи Китая, о чём говорится также и в новом соглашении с Австралией. Эта тема, вероятно, будет обсуждаться в Белом доме на этой неделе, когда Байден будет принимать у себя лидеров QUAD — международной группы, в которую входят Австралия, Япония и Индия.

«Китай — это нарастающая угроза, о которой мы должны беспокоиться не только сегодня, но и в ближайшей и долгосрочной перспективе», — отметил по этому поводу заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтен.

Вместе с тем многие правительства стран Азии надеются, что они не окажутся перед той же дилеммой, с которой столкнулся премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, когда тот на прошлой неделе объявил о «вечном партнёрстве» с Соединёнными Штатами.

Со стороны может показаться, что план Австралии построить не менее восьми АПЛ не окажет серьёзного влияния на расчёты Пекина. Китайский военно-морской флот насчитывает примерно 360 кораблей, что делает его крупнейшим в мире по численности, притом что в нём есть около дюжины атомных подводных лодок, которых, вполне вероятно, в будущем станет ещё больше. Вместе с тем даже если Австралия будет строить подлодки очень быстро — что для неё не очень характерно, — то первые АПЛ встанут на боевое дежурство только в 2030-х годах.

Однако присутствие подобных малозаметных лодок неподалёку от Китая, Японии и Кореи, по словам бывшего чиновника Пентагона Дрю Томпсона, может оказаться для Пекина мощным сдерживающим фактором.

Во многом по этой причине Китай может активизировать свою работу над противолодочными технологиями, чтобы у неё были средства борьбы против АПЛ ещё до того, как их спустят на воду. При этом большинство экспертов сходятся в том, что шансы начала технологической гонки в целом выше, чем шансы общей гонки вооружений.

«На месте Китая вы подумаете: «Ну что же, надо их здесь обогнать», — считает экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби. — Если Австралия сделает этот большой шаг, то Япония может сделать полшажка, Тайвань сделает полшажка, а затем подтянется и Индия, а затем, возможно, и Вьетнам».