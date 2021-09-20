Euronews: Австралия отвергла обвинения Парижа о «неожиданном» отказе от французских подлодок

Париж не мог не знать о сомнениях Канберры в отношении того, насколько эффективно французские дизельные подлодки способны были бы защищать национальные интересы Австралии, заявил премьер-министр Скотт Моррисон. Он выразил сожаление в связи с тем, что срыв контракта с Францией и заключение новой сделки с США обернулись дипломатической напряжённостью, однако отверг все обвинения в нагнетании кризиса, передаёт Euronews.
Париж должен был знать об обеспокоенности Канберры по поводу французских дизельных подлодок. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Глава кабинета опроверг информацию о том, что австралийские власти «вводили в заблуждение» французских коллег относительно соглашения по строительству субмарин.
По словам Моррисона, Австралия выражала опасения насчёт возможности французских подлодок отвечать стратегическим интересам Канберры, учитывая меняющиеся обстоятельства в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Конечно, нас расстроили действия Франции, которая отозвала своего посла, но мы понимаем и уважаем это решение. Мы также понимаем глубокое разочарование по поводу срыва контракта», — сказал Моррисон. При этом он подчеркнул, что Австралия, как любое суверенное государство, принимает решение, исходя из своих целей и задач: «У французских подводных лодок нет того потенциала, который необходим Австралии для защиты своих национальных интересов».
Наблюдатели отмечают, что Париж, похоже, не намерен смягчать риторику в отношении Канберры и Вашингтона. В интервью СМИ глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что кризис даст о себе знать, в том числе и при обсуждении будущей стратегии НАТО.
ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН, министр иностранных дел Франции: Это очень показательно. Имели место ложь, двуличие, было серьёзное нарушение доверия, пренебрежение — так что дела между нашими странами идут не очень хорошо. Это означает, что наступил кризис.
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